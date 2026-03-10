Viime viikolla alkaneessa Kiertis-kokeilussa voi ostaa noutoruokaa tai salaattia uudelleenkäytettäviin rasioihin neljässä espoolaisessa ruokakaupassa.
Yhden rasian pantti on kolme euroa, ja sen tarkoitus on kannustaa asiakkaita palauttamaan rasiat, eikä esimerkiksi ottamaan niitä kotikäyttöön. Pantin saa rasian palautuksen yhteydessä takaisin, joten asiakkaalle uudelleenkäytettävän noutoruokarasian valitseminen on lopulta ilmaista.
– Testauksen onnistumiseksi toivomme, että kaikki rasiat myös vahingoittuneet – palautetaan uudelleenkäyttöön. Näin saamme tietoa järjestelmän kehittämiseen ja esimerkiksi siihen, kuinka monta käyttökertaa yksi rasia kestää, Keskon kehityspäällikkö Hannele Dahl-Nevalainen sanoo.
Katso ylläolevalta videolta, miten palautusjärjestelmä toimii.
Kiertis-rasian koko on yksi litra, mihin mahtuu noin 400 grammaa ruokaa. Tämä on tyypillinen yhden hengen ruoka-annoskoko.
Kolme kuukautta kestävässä pilotissa rasia on käytössä Prisma Lippulaivan ja Prisma Sellon Ruokatorilla sekä K-Citymarket Sellon ja K-Supermarket Lippulaivan salaattibaarissa. Rasiat voi palauttaa näiden kahden kauppakeskuksen Kiertis-palautusautomaatteihin, jotka löytyvät pullonpalautusautomaattien läheltä.
– Pilotissa etsimme ratkaisuja, jotka ovat myymälän arjessa toteuttamiskelpoisia, asiakkaille vaivattomia sekä taloudellisesti kestäviä, SOK:n vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki sanoo.
Uusi EU:n pakkaus-ja pakkausjäteasetuksen mukaan vähintään viidennes take away -ruoista pitää myydään uudelleenkäytettävissä pakkauksissa vuoteen 2030 mennessä.