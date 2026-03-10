Liiketoiminta ja kehitys

19:32 Luonto ja eläimet

– Parisiprinttimitalit ovat täsmälleen samanlaisia ja se kilpailu mistä se on saatu niin ne kaiverrukset löytyvät sivusta. Mutta minun pronssimitalista huomattiin Ilkan kanssa, että sivusta on jätetty kaiverrus pois.

Herola ja Hirvonen saivat molemmat olympialaisista yhden henkilökohtaisen pronssimitalin sekä parisprintistä hopeamitalin.

Kisojen jälkeen Hirvonen kertoo ihmetelleensä kovasti kilpaveljensä Ilkka Herolan kanssa erikoista yksityiskohtaa pronssimitalissa.

Hirvonen vilautti ennen haastatteluaan MTV Uutisille kiiltäviä olympiamitalejaan.

Italian talviolympialaisista pronssia ja hopeaa voittanut yhdistetyn urheilija Eero Hirvonen piipahti tiistaina MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa .

Hirvonen miettii, onko hänen mitalin kanssa tapahtunut unohdus.

Hirvonen kertoo, että olympiamitaleja ei ole vielä päässyt juurikaan "makustelemaan mielessään", kun yhdistetyn kisakausi jatkuu yhä ja fokus on täysillä kisaamisessa.