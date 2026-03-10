Hirvonen miettii, onko hänen mitalin kanssa tapahtunut unohdus.
Italian talviolympialaisista pronssia ja hopeaa voittanut yhdistetyn urheilija Eero Hirvonen piipahti tiistaina MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.
Hirvonen vilautti ennen haastatteluaan MTV Uutisille kiiltäviä olympiamitalejaan.
– Todella painavathan nämä ovat. Opin, että ne ovat kuulemma aina saman painoisia. Se on aina sama eri olympialaisissa, Hirvonen kuvailee.
Kisojen jälkeen Hirvonen kertoo ihmetelleensä kovasti kilpaveljensä Ilkka Herolan kanssa erikoista yksityiskohtaa pronssimitalissa.
Herola ja Hirvonen saivat molemmat olympialaisista yhden henkilökohtaisen pronssimitalin sekä parisprintistä hopeamitalin.
– Parisiprinttimitalit ovat täsmälleen samanlaisia ja se kilpailu mistä se on saatu niin ne kaiverrukset löytyvät sivusta. Mutta minun pronssimitalista huomattiin Ilkan kanssa, että sivusta on jätetty kaiverrus pois.
Herolan pronssissa vastaava kaiverrus taas löytyy mitalin sivusta.