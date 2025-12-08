Euroopan johtajia kokoontui sopimaan Ukrainan rauhanprosessin seuraavista toimista Lontoossa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili Britanniassa Downing Streetillä, jossa Zelenskyi kohtasi pääministeri Keir Starmerin, Ranskan presidentti Emmanuel Macronin sekä Saksan liittokansleri Friendrich Merzin.
– Sovimme yhteisen kannan turvallisuustakeiden ja jälleenrakennuksen tärkeydestä ja sovimme seuraavista toimista, Zelenskyi kirjoitti X-julkaisussaan.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb julkaisi viestipalvelu X:ssä, että neuvottelut rauhanprosessista etenevät.
– Neuvottelut etenevät. Teemme yhteistyötä amerikkalaisten kanssa, presidentti kirjoittaa.
Myös Zelenskyi nostaa julkaisussaan esiin diplomatian merkityksen Yhdysvaltojen kanssa.
– Kaikkein vaikeimmat asiat vievät eniten aikaa rauhanneuvotteluissa, Stubb kirjoittaa.