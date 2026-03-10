Ilveksen Kasper Björkqvist sai suihkukomennuksen HPK:ta vastaan pelattavan ottelun toisessa erässä.
Björkqvist huitaisi erän loppuhetkillä viikateiskulla HPK:n kultakypärää Cameron Wrightia käsille. Tuskainen Wright poistui kovan osuman jälkeen välittömästi pukukoppiin.
Wright pystyi kuitenkin palaamaan kaukaloon ottelun kolmanteen erään.
Ottelun päätuomarit katsoivat tilanteen vielä videolta ennen kuin antoivat Björkqvistille 5+20 minuutin rangaistuksen huitomisesta.
Katso tilanne pääkuvan videolta.