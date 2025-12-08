Yhdysvallat tarjoaa Euroopalle nyt kovaa rakkautta, asiantuntija arvioi.

Yhdysvallat haluaa Euroopan ottavan johtovastuun puolustusliitto Naton tavanomaisista puolustuskyvyistä vuoteen 2027 mennessä.

Tämä kattaa kaiken tiedustelutiedosta ohjuksiin, totesivat yhdysvaltalaiset puolustusviranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvaltojen uusi kansallisen turvallisuuden strategia työntää Euroopan moukarin ja alasimen väliin, arvioi kansainvälisen kriisinhallinnan asiantuntija Timo Hellenberg.

Strategian on allekirjoittanut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.

Hellenbergin mukaan nyt on "selkokielellä todettu", että Euroopan täytyy vuoteen 2027 mennessä pystyttää Nato-rakenne, jonka veturi se itse on.

Jos näin ei tapahdu, on Yhdysvallat valmis vetäytymään keskeisistä Naton suunnitteluprosesseista. Tähän mennessä Nato on ollut selvästi Yhdysvaltojen johtama puolustusliitto.

– Aika suoraa tekstiä, Hellenberg totesi Huomenta Suomessa.

"Mistä ne löytyvät"

Vuosi 2027 tulee useiden arvioiden mukaan Euroopalle liian nopeasti.

Näin siitä huolimatta, että Eurooppa on voimistanut panostustaan puolustukseen erityisesti sen jälkeen, kun Naton puolustusmenovelvoitetta kasvatettiin keväällä huippukokouksessa.

Näin katsoo myös Puolustusvoimien entinen komentaja, nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.), joka näkee haasteena ennen kaikkea eurooppalaisen henkilöstön lisäämisen.

– Mistä ne ihmiset löytyvät, kun kokeneita ihmisiä ei ole joka oksalla, Lindberg sanoi Huomenta Suomessa.

Hän pitää todennäköisenä, että Yhdysvallat vähentää entisestään joukkojaan Euroopasta. Yhdysvallat on jo nyt vetänyt joukkojaan Itä-Euroopasta.

Kyse ei ole tosin niin suuresta muutoksesta kuin miltä vaikuttaa, Lindberg katsoo.

Yhdysvallat lisäsi sotilaallista läsnäoloaan Itä-Euroopassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Nyt Yhdysvaltojen joukkojen määrä palaa lähemmäs suurhyökkäystä edeltänyttä aikaa.

"Kivulias herätys"

CSIS-ajatushautomon vanhempi tutkija Emily Harding kuvailee 25. marraskuuta allekirjoitettua Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden strategiaa "ideologiseksi ja merkittäväksi" muutokseksi.

– Todellinen, kivulias ja sokeeraava herätys Euroopalle, Harding kirjoittaa.

Suurin osa Euroopasta tulee reagoimaan Yhdysvaltojen strategiaan "samalla kauhistuneella sokilla" kuin Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vancen Münchenin turvallisuuskokouksessa alkuvuodesta pitämään puheeseen.

Puheessaan Vance väitti, että Euroopassa demokratia on laskusuunnassa.

Yhdysvaltojen uusi kansallisen turvallisuuden strategia alleviivaakin voimakkaasti sitä, ettei Vancen puheenvuoro suinkaan ollut vain yksittäinen puhe, vaan edustaa Trumpin hallinnon strategiaa.

– Jos Euroopalla oli pienintäkään epäilystä siitä, että Trumpin hallinto on täysin sitoutunut kovaan rakkauteen perustuvaan strategiaan, ei siitä nyt ole mitään epäilystä, Harding kirjoittaa.

Kiinnostavinta Yhdysvaltojen linjassa on Hellenbergin mukaan se, miten Yhdysvallat varoittaa Euroopan olevan tiellä kohti "sivilisaation pyyhkiytymisen tilaa".

Yhdysvaltojen julkisessa raportissa todetaan, että Euroopan ongelmat ovat syvemmällä kuin liian vähäisissä puolustusmenoissa ja pysähtyneessä talouskehityksessä.

Näitä suurempia ongelmia ovat Euroopan unioni ja muut kansalliset rajat ylittävät toimijat, jotka heikentävät "poliittista vapautta ja itsenäisyyttä", minkä lisäksi maahanmuuttopolitiikka "muuttaa mannerta ja luo riitoja".

Kansallisen turvallisuuden strategian mukaan Euroopassa sananvapautta rajoitetaan ja oppositiota tukahdutetaan, syntyvyys on romahtanut ja kansalliset identiteetit sekä itseluottamus on menetetty.

– Jos nykyiset trendit jatkuvat, mantereesta tulee tunnistamaton 20 vuodessa tai jopa alle, strategiassa todetaan.

Venäjä tyytyväinen

Naton kannalta merkittävää on, että strategiassa epäillään, pysyvätkö "tiettyjen eurooppalaisten valtioiden" taloudet ja asevoimat riittävän vahvoina, jotta maat ovat "luotettavia liittolaisia".

Euroopan itseluottamuksen puute näkyy Yhdysvaltojen mukaan pahiten mantereen suhteessa Venäjään.

Yhdysvaltojen mukaan Euroopalla on kuitenkin selvä "kovan voiman" etu Venäjään nähden jos ydinaseita ei lasketa.

– Monet eurooppalaiset näkevät Venäjän eksistentiaalisena uhkana, Yhdysvallat katsoo.

Venäjän toiveiden mukaisesti Yhdysvallat katsoo strategiassaan, että Naton jatkuva laajentuminen täytyy lopettaa sekä mielikuvien että käytännön tasolla.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on jo ehtinyt todeta Yhdysvaltojen uuden strategian olevan "pääosin linjassa (Venäjän) vision kanssa".

Peskov piti strategiaa pienimuotoisena takeena siitä, että Venäjä ja Yhdysvallat löytävät keinon solmia rauha Ukrainaan.

Rajuista moitteista huolimatta Yhdysvallat näkee Euroopan strategisesti ja kulttuurisesti erittäin tärkeäksi itselleen. Yhdysvallat katsookin tehtäväkseen "auttaa Eurooppaa korjaamaan nykyisen suuntansa".