Trumpin mukaan kaksi Yhdysvaltain kansalaista menetti henkensä demokraattien aiheuttaman kaaoksen seurauksena.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää demokraatteja tilanteesta Minnesotan osavaltiossa sijaitsevassa Minneapolisissa.

Trump kirjoittaa asiasta Truth Social -viestipalvelussaan.

Trump sanoo, että demokraattien johtamat kaupungit ja osavaltiot kieltäytyvät noudattamasta hänen maahanmuuttolinjauksiaan ja ovat näin luoneet "vaaralliset olosuhteet kaikille".

– Traagisesti, kaksi Yhdysvaltain kansalaista on menettänyt henkensä tämän demokraattien aiheuttaman kaaoksen seurauksena, Trump kirjoittaa.

37-vuotias mies kuoli Minneapolisissa lauantaina, kun ainakin yksi liittovaltion agentti ampui häntä.

Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui Minneapolisissa kuoliaaksi 37-vuotiaan naisen. Ampumisia on selitelty puolustautumisella.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin haastattelussa Trump puolestaan sanoo, että hänen hallintonsa tutkii lauantaista ampumistapausta.

Trump ei suostunut kommentoimaan lehdelle, oliko miestä ampunut liittovaltion agentti toiminut asianmukaisesti.

Aiemmin Trumpin hallinnon edustajat ovat puolustaneet liittovaltion agenttien toimintaa.

Trump sanoi lehdelle, että lauantaina ammuttu mies kantoi mukanaan "erittäin vaarallista ja arvaamatonta asetta".

Miehellä oli mukanaan ase, ja poliisin mukaan miehellä oli aselupa. Minnesotan laki sallii aseluvan haltijoille aseen kantamisen näkyvillä julkisilla paikoilla.

Silminnäkijähavaintojen ja kuvamateriaalin perusteella ennen ampumista miehellä oli aseen sijasta kädessään puhelin, jolla hän näytti kuvaavan liittovaltion agentteja.

Trump: Republikaanikaupungeissa tehdään yhteistyötä

Truth Social -päivityksessään Trump väittää, että hänen edeltäjänsä, demokraatti Joe Bidenin kaudella maahan tuli runsaasti rikollisia.

Trumpin mukaan hänen hallintonsa on käynnistänyt historian suurimman laittomasti maassa olevien siirtolaisten karkotusoperaation.

Trump kirjoittaa, että republikaanijohtoisissa kaupungeissa ja osavaltioissa operaatiot hoituvat "rauhallisesti ja sujuvasti", koska paikalliset viranomaiset tekevät yhteistyötä liittovaltion viranomaisten kanssa.

Presidentti mainitsee, että viidessä republikaanijohtoisessa osavaltiossa Texasissa, Georgiassa, Floridassa, Tennesseessä ja Louisianassa ICE on tehnyt yhteensä yli 150 000 kiinniottoa "ilman yhtään mielenosoitusta, mellakkaa tai kaaosta".

– Samaan aikaan demokraattien johtamat turvakaupungit ja -osavaltiot kieltäytyvät yhteistyöstä ICE:n kanssa, ja ne itse asiassa kannustavat äärivasemmistolaisia agitaattoreita laittomasti estämään operaatioita, joissa pyritään pidättämään kaikkein pahimpia ihmisiä, Trump kirjoittaa.

Hän nimeää Minnesotan kuvernöörin Tim Walzin ja Minneapolisin pormestarin Jacob Freyn, jotka ovat kritisoineet Trumpin toimia kaupungissa.

Aiemmin Trump syytti demokraattikaksikkoa kapinan lietsomisesta ja kutsui heitä "tekopyhiksi, poliittisiksi hölmöiksi".

Trump myös vaatii maan kongressia lopettamaan turvakaupunkitoiminnan.

Turvakaupungit ovat kaupunkeja, jotka ovat uhmanneet siirtolaisiin kohdistuvia liittovaltion toimia.

Kaupungit ovat muun muassa rajoittaneet paikallispoliisin yhteistyötä maahanmuuttopoliisi ICE:n kanssa sekä asettaneet säädöksiä, jotka estävät paikallispoliisia kysymästä esimerkiksi ihmisten siirtolaisstatusta.

Ex-presidentti Clinton tuomitsee

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton tuomitsee lausunnossaan Minneapolisin viimeaikaiset tapahtumat.

Clintonin mukaan ampumisia on mahdoton hyväksyä ja ne olisi pitänyt voida välttää.

– Naamioidut liittovaltion agentit ovat ottaneet kiinni ihmisiä, mukaan lukien lapsia, kodeistaan, työpaikoiltaan ja kaduilta, Clinton kirjoittaa.

– Rauhanomaisia mielenosoittajia sekä perustuslaillista oikeuttaan harjoittavia ihmisiä, jotka tarkkailevat ja dokumentoivat lainvalvojia, on otettu kiinni, hakattu, kyynelkaasutettu, ja kaikista vakavimmin, ammuttu ja tapettu, ex-presidentti jatkaa.

Entinen presidentti sanoo, että tilannetta pahentaa se, että valtaapitävät valehtelevat siitä, mitä on tapahtunut.

Hän kannustaa kaikkia Yhdysvaltain demokratiaan uskovia ihmisiä osoittamaan, että maa kuuluu yhä kansalle.

Aiemmin myös entinen presidentti Barack Obama ja hänen puolisonsa Michelle Obama sanoivat lausunnossaan, että lauantaisen ampumisen täytyy olla jokaiselle herätys siitä, että Yhdysvaltojen perusarvot ovat hyökkäyksen alla.