Yhdysvaltain rajavartioston operaatioista vastaava Greg Bovino on kommentoinut Minneapolisissa eilen tapahtunutta uutta ampumatapausta.
Liittovaltion agentit ampuivat Minneapolisissa lauantaina paikallista aikaa lyhyen ajan sisään jo toisen ihmisen kuoliaaksi. Uhri on Yhdysvaltain kansalainen. Agenttien mukaan kyse oli itsepuolustuksesta.
Bovino sanoo, että virasto jatkaa presidentti Donald Trumpin hallinnon tehtävää karkottaa paperittomat maahanmuuttajat Minneapolisista.
Hän väittää, että kuolema olisi ollut vältettävissä, ”jos poliitikot, toimittajat ja olisivat tehneet parempia valintoja”. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN.
Bovino aloitti puheensa toistamalla, että jokainen tekee valintoja ja että valinnoilla on seurauksia.
Hän syytti myös poliitikkoja, yhteisön johtohenkilöitä ja joitakin toimittajia ”kiihkeästä retoriikasta”, joka halventaa lainvalvontaviranomaisia.
Ampumisessa mukana olleet agentit siirretty töihin toisaalle
Bobinon mukaan lauantaisessa ampumisessa mukana olleet liittovaltion agentit on siirretty toisaalle.
Bovino kertoo, että Minneapolisissa olleet agentit on siirretty työskentelemään toiseen kohteeseen. Bovinon mukaan siirto tehtiin agenttien turvallisuuden takia.
