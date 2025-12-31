Trumpin hallinto vetää kansalliskaartin pois Chicagosta, Los Angelesista ja Portlandista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona illalla Suomen aikaa, että hänen hallintonsa vetää pois kansalliskaartin Chicagosta, Los Angelesista ja Portlandista.

Hän lisäsi sosiaalisen median päivityksessään, että liittovaltion joukot palaavat, jos rikollisuus lisääntyy.

– Rikollisuus on vähentynyt merkittävästi näiden hienojen isänmaan puolustajien ansiosta – ja vain sen ansiosta, Trump kirjoitti.

– Palaamme takaisin, ehkä hyvin erilaisessa ja vahvemmassa muodossa, kun rikollisuus alkaa taas nousta, mikä on vain ajan kysymys.