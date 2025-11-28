Presidentti Donald Trump on valjastanut ampumisen maahanmuuttopolitiikkansa välineeksi.

Yhdysvalloissa Washingtonin ampumisesta epäiltyä vastaan nostetaan murhasyyte kansalliskaartilaisen kuoleman johdosta, kertoo alueen syyttäjä Jeanine Pirro Fox News -uutiskanavalle. Pirron mukaan syyte on yksi monista, joita on tulossa.

– Tämä oli ennalta harkittu murha, aseistettu väijytys, jonka kohteena olivat pahaa aavistamattomat ihmiset. Tämä on henkirikos ja murha, jota me nyt tutkimme. -- Syyttäjänä tehtäväni on todistaa, mitä rikospaikalla tapahtui. Ja sen me myös teemme, siitä ei ole epäilystäkään, Pirro sanoi.

Keskiviikon ampumisessa haavoittui kaksi Länsi-Virginian kansalliskaartin jäsentä. Presidentti Donald Trump kertoi toisen kansalliskaartin sotilaan kuolemasta Yhdysvaltain asevoimille paikallista aikaa torstaina pitämässään videopuheessa. Presidentti kertoi saaneensa tiedon kuolemasta juuri ennen puhetta.

Perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa Foxille puhuneen Pirron mukaan toinen kansalliskaartilainen oli edelleen kriittisessä tilassa.

Epäillyllä mielenterveyden ongelmia

Keskiviikon ampuminen tapahtui lähellä Valkoista taloa. Teosta epäillään afganistanilaismiestä, jonka poliisi otti kiinni. Epäilty ampuja vietiin niin ikään sairaalahoitoon kiinniottonsa jälkeen, sillä kolmas kansalliskaartin jäsen oli ampunut tätä, kertoi CBS News.

Ampujan terveydentilasta ei yhdysvaltalaismediassa ollut tarkkaa tietoa perjantaina iltapäivällä. Viranomaisten mukaan ampuja ei ole tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Ampujan motiivi ei ole vielä varmuudella tiedossa. CBS:lle puhuneiden viranomaislähteiden mukaan tutkijoiden teoriana on, että epäilty kärsi vainoharhoista ja muista mielenterveyden ongelmista, ja että hän pelkäsi viranomaisten aikovan karkottaa hänet maasta.