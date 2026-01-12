Paikalliset demokraattijohtajat ovat vaatineet, että maahanmuuttoviranomaiset poistuisivat Minneapolisista sen jälkeen, kun ICE-agentti ampui naisen kaupungissa.

Yhdysvaltain hallinto lähettää satoja liittovaltion agentteja lisää Minneapolisiin. Asiasta on kertonut kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem.



Yhdysvalloissa on järjestetty viime päivinä laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui naisen kuoliaaksi Minneapolisissa viime keskiviikkona.



Hallinnon päätös lähettää lisää henkilöstöä Minneapolisiin uhmaa suoraan paikallishallinnon toiveita. Kaupungin demokraattijohtajat ovat ampumisen jälkeen vaatineet, että maahanmuuttoviranomaiset poistuisivat kaupungista.



Ministeri Noem on väittänyt, että naisen autoonsa surmannut agentti käytti asettaan puolustaakseen itseään. Ampumisen uhriksi joutunutta naista Noem on sen sijaan syyttänyt "sisäisestä terrorismista".



Tunnetut demokraattipäättäjät, kuten Minnesotan kuvernööri Tim Walz ja Minneapolisin pormestari Jacob Frey, ovat kiistäneet Noemin väitteen jyrkästi. Heidän mukaansa tapahtumapaikalla kuvattu videomateriaali osoittaa, että naisen auto oli kääntymässä poispäin agentista eivätkä hänen toimensa aiheuttaneet agentille vaaraa.



Useat tahot ovat kuvanneet ampumista murhaksi.

Liittovaltion agentit käyttivät pippurisuihketta mielenosoittajia vastaan.AFP / Lehtikuva

Yhteenottoja mielenosoituksissa

Kun uutiskanava CNN painosti Noemia toistuvasti siitä, miten ministeri saattoi antaa niin lopullisia lausuntoja, kun tapauksen tutkinta oli vasta alkanut, Noem sanoi, että hän ja hallinto ovat oikeassa.



Uutiskanava Fox Newsillä Noem puolestaan sanoi, että paikallista aikaa sunnuntaina ja maanantaina Minneapolisiin saapuu satoja liittovaltion agentteja lisää. Noemin mukaan agentteja lähetetään paikalle, jotta Minneapolisissa olevat maahanmuuttoviranomaiset voivat tehdä työtään turvallisesti.



Liittovaltion agenttien ja mielenosoittajien väliset yhteenotot jatkuivat sunnuntaina Minneapolisissa. Poliisien nähtiin käyttävän pippurisumutetta kylttejä piteleviä ihmisiä vastaan ICE:n toimitilojen ulkopuolella.



CNN:n haastattelussa ministeri Noem syytti demokraattipäättäjien yllyttävän väkivaltaan maahanmuuttoviranomaisia vastaan. Hän nosti erikseen esille kuvernööri Walzin ja pormestari Freyn puheet.

Vaateita puolueettomasta tutkinnasta

Keskiviikkoisen ampumisen jälkeen tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään useissa kaupungeissa ympäri maata. Mielenilmaukset ovat sujuneet enimmäkseen rauhanomaisesti.



Minneapolisissa on poliisin mukaan otettu mielenilmausten yhteydessä kiinni kolmisenkymmentä ihmistä, jotka on sittemmin päästetty myös vapaaksi.



Mielenosoittajat ovat vaatineet täyttä tutkintaa ampumisesta. Demokraatit ovat arvostelleet muun muassa sitä, kuinka paikallisviranomaiset on suljettu ulkopuolelle liittovaltion poliisin FBI:n johtamasta tutkinnasta.



Frey sanoi CNN:lle, että tutkinnan pitäisi olla puolueeton, jotta faktat saadaan selville.



Frey kuvaili aktivistien toimia maahanmuuttoviranomaisten operaatioiden häiritsemiseksi laillisiksi.



– Lakien noudattamista on tietenkin valvottava, mutta on myös vaatimus siitä, että lakeja valvotaan perustuslaillisesti, Frey lisäsi.



Pormestari kuvaili raskaana olevia naisia raahattavan kaduilla ja oppilaita vietävän pois, vaikka he olisivat Yhdysvaltain kansalaisia.

ICE-agentit eivät ole poliiseja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt liittovaltion agentteja useisiin suurkaupunkeihin toimeenpanemaan hänen siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa.



Hallinto on pyrkinyt maalaamaan ICE:stä ja muista maahanmuuttoviranomaisista kuvaa lainvalvontaviranomaisina ja poliiseina. Tulkinta on kuitenkin haastettu usean tahon toimesta.



Muun muassa kansalaisoikeusjärjestö ACLU ja New Yorkin osavaltion oikeusministerin kanslia ovat sanoneet, etteivät ICE:n edustajat ole poliiseja, vaikka heidän univormuissaan saattaisi näin lukea.



Lisäksi sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt laajasti Philadelphian sheriffin Rochelle Bilalin puhe, jossa hän arvostelee kovin sanoin Trumpin hallinnon toimia.



Bilal kuvailee ICE-agentteja muun muassa valelainvalvojiksi ja Trumpin armeijaksi, jonka avulla presidentti iskee yhdysvaltalaisia vastaan.



Siinä missä iso osa ICE-agenteista marssii kaduilla kasvot peitettyinä, Bilal korostaa, ettei yksikään todellinen lainvalvoja käytä maskia.

"Ette voi piiloutua"

Bilal esittää myös varoituksen ICE-agenteille siltä varalta, jos yksikään heistä keksii tulla Philadelphiaan tekemään rikoksia.



– Ette voi piiloutua, kukaan ei vie teitä pois -- Valkoisen talon rikollinen ei pysty estämään teitä joutumasta vankilaan, hän sanoi viitaten luultavimmin Trumpiin.



Ainakin varapresidentti J. D. Vance on väittänyt, että Minneapolisissa naisen ampuneella ICE-agentilla olisi täysi syytesuoja, mutta tämä ei pidä asiantuntijoiden mukaan paikkansa, kertoo muun muassa CNN.



Toisaalta rikoksesta syyttäminen ei olisi välttämättä aivan yksioikoista. Syytetty agentti voisi esimerkiksi pyytää oikeuskäsittelyn siirtämistä paikallisesta tuomioistuimesta liittovaltion tuomioistuimeen, jossa tuomarin tulisi määrittää, onko agentilla syytesuoja kyseisen tapauksen kohdalla.