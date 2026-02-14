Trump antoi ymmärtää allekirjoittavansa asiasta määräyksen, jos kongressi ei kiellä henkilöllisyystodistuksetta äänestämistä. Perustuslaki ei anna presidentille oikeuksia määritellä vaalien toteuttamistapaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa kieltää äänestämisen ilman henkilöllisyystodistusta. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan paikallista aikaa perjantaina.

Trump antoi ymmärtää allekirjoittavansa asiasta presidentin toimeenpanomääräyksen, jos kongressi ei kiellä henkilöllisyystodistuksetta äänestämistä.

Trump sanoi käyneensä läpi oikeudellisia argumentteja aiheesta ja esittävänsä lähiaikoina "kiistattoman" argumentin asian tiimoilta.

– Välivaaleissa äänestäjät tunnistetaan henkilöllisyystodistuksella, hyväksyipä kongressi sen tai ei, Trump kirjoitti viestissään.

Trump ei kertonut, millaisia oikeudellisia argumentteja hän aikoo määräyksessään esittää tai milloin hän aikoo kyseisen määräyksen allekirjoittaa.

Välivaalit järjestetään tämän vuoden marraskuussa.

Trump syytti viesteissään demokraatteja vaalivilpistä. Hän vetosi lisäksi korkeimpaan oikeuteen ja sanoi toivovansa tuomareiden ymmärtävän, mihin demokraattien valtaannousu hänen mukaansa johtaisi.

Jos demokraatit nousisivat valtaan, he Trumpin mukaan lisäisivät kaksi uutta osavaltiota nykyisten 50:n joukkoon sekä paisuttaisivat korkeimman oikeuden tuomarien määrää merkittävästi.

Osavaltioilla päätösvalta

Yhdysvaltain perustuslain mukaan osavaltiot saavat päättää, miten ne toteuttavat vaalit edustajien valitsemiseksi maan kongressiin, ellei kongressin säätämällä lailla ole toisin määrätty.

Perustuslaki ei anna presidentille minkäänlaista oikeutta määritellä vaalien toteuttamistapaa.

Vaatimus henkilöllisyystodistuksen esittämisestä äänestettäessä vaihtelee osavaltiokohtaisesti. Valtaosassa osavaltioista on säädetty jonkinlaisen henkilöllisyystodistuksen esittämisestä äänestämisen yhteydessä.

Useassa tutkimuksessa on todettu, ettei henkilöllisyystodistuksen vaatimisella ole merkittävää vaikutusta vaalivilpin määrään.

Newyorkilaisen Brennan Center for Justice -instituutin selvityksen mukaan äänestysikäisistä Yhdysvaltain kansalaisista lähes kymmenesosalla (yli 20 miljoonalla) ei ole helposti saatavilla kansalaisuuden todistavaa asiakirjaa, kuten passia tai syntymätodistusta.