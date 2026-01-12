Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa venezuelalaisen oppositiojohtaja Maria Corina Machadon torstaina Valkoisessa talossa.
Yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi Maria Corina Machadon ja Donald Trumpin tapaamisesta uutistoimisto AFP:lle
Kyseessä on kaksikon ensimmäinen tapaaminen.
Trump ilmoitti jo viime viikolla, että Nobelin rauhanpalkinnon saanut Machado vierailee tällä viikolla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump antoi ymmärtää aikovansa tavata Machadon.
Trump antoi viime viikolla ymmärtää, että Machado saattaisi antaa Nobel-palkintonsa hänelle tapaamisen yhteydessä. Trump on sanonut ansaitsevansa Nobelin rauhanpalkinnon.