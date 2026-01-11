Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sunnuntain aikana sosiaalisessa mediassa antanut jälleen ymmärtää maan valvovan intressiensä toteutumista myös sen omien rajojen ulkopuolella. Seuraava kohde on odotetusti saarivaltio Kuuba ja sen kommunistinen hallinto.

Yhdysvallat iski tammikuun alussa Venezuelaan ja suunnittelee maan öljyntuotannon haltuunottoa. Trump kirjoitti sunnuntaina Truth Social -viestipalvelussaan öljy- ja rahavirtojen Venezuelasta Kuubaan tyrehtyneen ja kehotti Kuubaa tekemään diilin Yhdysvaltojen kanssa ennen kuin on liian myöhäistä.

Hän ei määritellyt, millainen diili tarkalleen olisi. Trump myös viittasi viestissään Venezuelan syrjäytetyn itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron kuubalaisiin henkivartijoihin.

Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canel on torjunut Trumpin uhkauksen maataan kohtaan. Diaz-Canel kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että Kuuba on vapaa, itsenäinen ja suvereeni valtio. Hänen mukaansa kukaan ei voi kertoa Kuuballe, mitä heidän pitäisi tehdä.

Kuuban presidentti vannoo, että maa on valmis puolustamaan itseään "viimeiseen veripisaraan asti".

– Kuuba ei hyökkää, vaan Yhdysvallat on hyökännyt sitä vastaan 66 vuotta, Diaz-Canel kirjoittaa.

Trumpin hallinto on aiemmin sanonut Kuuban olevan ongelma paitsi kuubalaisille myös Yhdysvalloille. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi tammikuussa medialle Kuuban hallinnon olevan Yhdysvaltain näkökulmasta ongelmissa ja antoi ymmärtää, että se voisi olla Yhdysvaltojen kiinnostuksen seuraava kohde.

Rubio tunnetaan Latinalaisen Amerikan vasemmistolaisten johtajien vannoutuneena vastustajana. Hänen vihansa on kohdistunut Venezuelan ohella muun muassa Kuubaan, jossa hänellä on perhetaustaa.

Sunnuntaina Trump jakoi Truth Social -viestipalvelussaan myös julkaisun, jossa vitsailtiin, että Rubiosta tulisi Kuuban presidentti. Saatesanoiksi Trump kirjoitti, että ajatus kuulostaa hyvältä.