Presidentti Donald Trumpin suunnitelmat Venezuelan öljytuotannon haltuunotosta saivat varovaisen vastaanoton yhdysvaltalaisilta öljy-yhtiöiltä Valkoisen talon tapaamisessa.

Yhdysvaltojen suurimman öljy-yhtiön ExxonMobilin toimitusjohtajan Darren Woodsin mukaan Venezuela on tällä hetkellä heille sijoittamiskelvoton maa.

Woods kertoi perjantaisessa tapaamisessa, että yhtiön maassa oleva infrastruktuuri on pakkolunastettu kahdesti. Kolmannen kerran Venezuelan öljytuotantoon sijoittaminen vaatisi hänen mukaansa merkittäviä muutoksia maassa.

– Jos tarkastelemme lainsäädännöllistä ja kaupallista viitekehystä nyky-Venezuelassa, se on tänä päivänä sijoittamiskelvoton, Woods sanoi Valkoisen talon tapaamisessa.

Woodsin mukaan edellä mainittujen viitekehysten muutosten lisäksi sijoituksille tarvittaisiin myös vankkoja turvatakuita.

Trump sanoi tapaamisen aikana, että Yhdysvallat päättää, mitkä öljy-yhtiöt voivat toimia maassa. Hän lupaili yhtiöille täydellistä turvaa Venezuelaan sijoittamisessa, mutta ei kertonut konkreettisia suunnitelmia siitä, miten sijoitukset käytännössä turvattaisiin.

Energiaministeri: Chevron voi kasvattaa tuotantoaan

Talouskanava Bloombergin haastattelussa Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wrightilta kysyttiin, syntyikö perjantain tapaamisessa konkreettisia sopimuksia.

Wright vastasi, että Chevron toimii paraikaa Venezuelassa.

– Jotain, mitä voimme tehdä heidän kanssaan, on heidän kaavailemiensa projektien hyväksyminen. He mainitsivat pystyvänsä kasvattamaan tuotantoaan 50 prosenttia seuraavien 1,5–2 vuoden aikana, Wright sanoi haastattelussa.

Yhdysvaltain toiseksi suurin öljy-yhtiö Chevron on ollut merkittävistä yhdysvaltalaisista öljy-yrityksistä ainoa, joka on jatkanut toimintaa Venezuelassa pakotteiden aikana. Maassa jo olevan infrastruktuurin vuoksi Chevron voi olla suurin hyötyjä Trumpin suunnitelmista.

Muut Venezuelassa toimineet yhdysvaltalaiset öljyjätit, ExxonMobil mukaan luettuna, lopettivat toimintansa maassa vuonna 2007. Yhtiöt kieltäytyivät allekirjoittamasta sopimusta, joka olisi antanut maan hallitukselle enemmistöosakkuuden yhtiöiden Venezuelan-toiminnoista.

Wrightin mukaan tärkeimpiä toimijoita ovat tällä hetkellä ne yritykset, jotka toimivat jo tällä hetkellä Venezuelassa.

– Exxonin tapaisten toimijoiden palaaminen (Venezuelaan) on pidempi prosessi, hän sanoi Bloombergin haastattelussa.

Monia haasteita

Uutistoimisto AFP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Trumpin pyrkimykset palauttaa yhdysvaltalaisten öljy-yhtiöiden laajamittainen toiminta Venezuelassa on hataralla pohjalla.

Venezuelalla on maailman suurimmat öljyvarannot, noin 17 prosenttia koko maailman öljyvarannoista. Siitä huolimatta niiden nopea tai tuottoisa hyödyntäminen voi asiantuntijoiden mukaan olla haastavaa.

Ongelmakohtia ovat muun muassa vanhentunut infrastruktuuri, poliittinen epävakaus, kansainväliset pyrkimykset lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö sekä Venezuelan öljyvarantojen raskas raakaöljy, joka on kevyttä raakaöljyä heikompitasoista, halvemmaksi hinnoiteltua ja vaikeasti pumpattavaa.

Venezuela tuotti toissa vuonna vain noin prosentin koko maailmassa tuotetusta raakaöljystä.