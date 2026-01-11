Yhdysvaltain Caracasin-lähetystö kertoo, että Venezuelasta on saatu raportteja, joiden mukaan aseelliset ryhmittymät etsivät Yhdysvaltain kansalaisia ja Yhdysvaltoja tukevia.

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan poistumaan välittömästi Venezuelasta. Yhdysvaltain Caracasin-lähetystön verkkosivuilla lauantaina julkaistussa turvallisuusvaroituksessa Venezuelan tilannetta kuvaillaan edelleen epävakaaksi.

Lähetystö kehottaa Yhdysvaltain kansalaisia poistumaan välittömästi maasta nyt, kun kansainvälinen lentoliikenne Venezuelassa on jatkunut. Kansalaisia kehotetaan tekemään varotoimenpiteitä ja tarkkailemaan ympäristöään ennen maasta poistumista.

– Olemme saaneet raportteja aseellisista ryhmittymistä -- , jotka ovat asettaneet tiesulkuja ja etsivät ajoneuvoista todisteita Yhdysvaltain kansalaisuudesta tai tuesta Yhdysvalloille, lähetystön turvallisuusvaroituksessa kerrotaan.

Yhdysvaltain Caracasin-lähetystö keskeytti toimintansa Venezuelassa vuonna 2019.

Yhdysvaltalaisten välitöntä poistumista Venezuelasta on suositeltu vahvasti jo matkustustiedotteessa, joka on päivätty joulukuun alkuun.

Yhdysvallat hyökkäsi noin viikko sitten Venezuelaan ja sieppasi maan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron vaimoineen. Maduro kuljetettiin Yhdysvaltoihin, jossa häntä syytetään muun muassa huume- ja aserikoksista. Maduro on kiistänyt syyllisyytensä.

Maduron poika Nicolas Maduro Guerra kertoi Venezuelan valtapuolue PSUV:n julkaisemalla videolla puhuneensa isänsä kanssa puhelimessa.

– Voimme hyvin. Olemme taistelijoita, hän kertoi isänsä sanoneen puhelussa.

Maduroa tukeva mielenosoitus vaatimaton

Venezuelassa järjestettiin lauantaina Maduroa tukevia mielenosoituksia.

Pääkaupunki Caracasin länsiosassa järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui vain noin tuhat ihmistä. Itäpuolella Petaren kaupunginosassa osallistujamäärä jäi joihinkin satoihin.

Aiemmin Maduron kannattajia on saatu kaduille selkeästi suurempia määriä.

Lauantain mielenosoituksista puuttuivat merkittävät hahmot maan hallituksesta, joka pyrkii luomaan uudelleen diplomaattisuhteita Yhdysvaltojen kanssa.

Väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez osallistui lauantaina maataloustapahtumaan, jossa hän vakuutti, ettei hän lepää, ennen kuin Maduro on saatu palautettua Venezuelaan.