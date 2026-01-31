USA on kohdistanut Venezuelaan kovaa painostusta sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisjoukot sieppasivat Maduron tammikuun alussa.
Kaikki Venezuelassa vankina olleet yhdysvaltalaiset on vapautettu, kertovat Yhdysvaltain viranomaiset.
Yhdysvaltain suurlähetystö Venezuelassa ilmoittaa viestipalvelu X:ssä, että Venezuelan väliaikaishallinto on vapauttanut kaikki maassa tiettävästi pidetyt yhdysvaltalaisvangit.
Ulkomaiset hallitukset ovat jo pitkään syyttäneet Venezuelaa ulkomaalaisten pidättämisestä tekaistuilla syytteillä.
Yhdysvaltain hallinto on kohdistanut Venezuelaan kovaa painostusta sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisjoukot sieppasivat Venezuelan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron tammikuun alussa.
Hyökkäyksen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt Yhdysvaltojen johtavan Venezuelaa, minkä Venezuela on kiistänyt.
Venezuelan virkaatekevä presidentti Delcy Rodriguez ilmoitti myös, että hallinto ehdottaa yleistä armahdusta poliittisesta väkivallasta tuomituille vuoden 1999 jälkeen.
Lisäksi Rodriguez sanoi, että maan pääkaupungissa Caracasissa sijaitseva pahamainen El Helicoiden vankila suljetaan. Ihmisoikeusryhmien mukaan Maduron tiedustelupalvelut kiduttivat vankilassa poliittisia vankeja.