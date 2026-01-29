Suomi tukee Iranin vallankumouskaartin lisäämistä EU:n terroristijärjestöjen luetteloon, sanoo Suomen ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä.
Suomen kanta on, että Iranin vallankumouskaarti tulee lisätä Euroopan unionin terroristijärjestöjen listalle.
Asiasta kertoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) viestipalvelu X:ssä.
– Iranilaiset ovat osoittaneet rohkeutta ja päättäväisyyttä vaatiessaan vapaata, arvokasta ja vaurasta tulevaisuutta, Valtonen kirjoittaa.
Iranin hallinto on tappanut vähintään tuhansia ihmisiä joulu-tammikuussa kukistaessaan raaoin ottein kansannousun.
Valtosen mukaan Iranin johto ei ansaitse "myötätuntoa, vaan heidän on saatettava vastuuseen teoistaan".
USA harkitsee iskuja
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump harkitsee "merkittäviä iskuja" Iraniin, kertovat lähteet yhdysvaltalaismedia CNN:lle.