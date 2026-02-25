Yhdysvaltojen miesten olympiakultajoukkueesta viisi pelaajaa jätti väliin presidentti Donald Trumpin Kansakunnan tila -puhetilaisuuden. Trump suunnittelee vapaudenmitalin myöntämistä joukkueen maalivahdille Connor Hellebuyckille.
Olympiakultaa voittaneen Yhdysvaltojen miesten jääkiekkomaajoukkeen pelaajat olivat läsnä kuulemassa presidentti Donald Trumpin Kansakunnan tila -puhetta Washingtonissa.
Trump puhui Kanadan finaalissa voittaneesta miesten jääkiekkomaajoukkueesta kuuden minuutin ajan yhteensä lähes kaksituntisessa puheessaan. Presidentti huomioi myös kutsusta kieltäytyneen Yhdysvaltojen naisten jääkiekkomaajoukkueen, joka on hänen mukaansa "tulossa pian Valkoiseen taloon".
Miesten maajoukkueen 25 pelaajasta Washingtoniin matkusti 20 pelaajaa. Kyle Connor, Jake Guentzel, Jackson LaCombe, Brock Nelson ja Jake Oettinger jättivät tapahtuman The Athleticin mukaan kokonaan väliin.
Kieltäytyneistä neljä eli LaCombe, Nelson, Guentzel ja Oettinger ovat kaikki joko syntyneet Minnesotassa tai viettäneet osavaltiossa merkittävän osan nuoruudestaan. Osavaltion välit Trumpin hallintoon ovat suurelta osin tulehtuneet Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisen ICE:n toiminnan vuoksi.
Winnipeg Jetsissä pelaava Connor sanoi haluavansa keskittyä NHL-kauden jatkumiseen.
Kapteeni Auston Matthews, Clayton Keller ja Dylan Larkin puolestaan eivät olleet median mukaan paikalla kongressissa Trumpin puheen aikana.
NHL:n varakomissaari Bill Daly kommentoi The Athleticille aiemmin, että kukin pelaaja saa yksilöllisesti päättää matkustamisestaan Washingtoniin, minkä jälkeen lopullisen myönnytyksen vierailulle tekee pelaajan NHL-seura. Kausi jatkuu olympiatauon jälkeen Suomen aikaa jo tulevana yönä.
Trump teki puheessaan ison numeron kultajoukkueen sankarivahdin Connor Hellebuyckin suorituksista.
– En ole koskaan nähnyt maalivahdin pelaavan niin hyvin, Trump hehkutti.
Trump sanoi myös aikovansa palkita Hellebuyckin presidentin vapaudenmitalilla, joka on toinen kahdesta korkeimmasta siviilille myönnettävästä kunniamerkistä.
Yhdysvaltojen voiton olympialaisten miesten jääkiekkoturnauksessa Trump näki osana maan yleisempää kehitystä.
– Maamme voittaa jälleen. Itse asiassa voitamme niin paljon, että emme oikein tiedä enää, mitä tehdä sen kanssa, Trump veisteli.