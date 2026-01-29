Prettin aiemmasta yhteenotosta ICE-agenttien kanssa leviää videomateriaalia.

Minneapolisissa viime lauantaina ammuttu Alex Pretti oli ollut käsikähmässä Yhdysvaltojen maahanmuuttopoliisi ICE:n agenttien kanssa 11 päivää ennen kohtalokasta yhteenottoa, kertoo CNN. Videosta kertoo myös The New York Times.

CNN on saanut käsiinsä The News Movement -alustan julkaiseman sivullisen kuvaaman videon tapahtuneesta. Alex Prettin lähiomaiset ovat tunnistaneet videolla esiintyvän miehen Prettiksi.

Videolla Pretti huutaa autoon nousseille ICE:n agenteille, jonka jälkeen Pretti potkaisee auton oikeanpuoleisen takavalon rikki. Tämän jälkeen autosta nousee useampi agentti, joista yksi käy käsiksi Prettiin ja hänet kaadetaan maahan. Sen jälkeen yksi agenteista sumuttaa yleisön joukkoon todennäköisesti pippurisumutetta.

Pretti pääsee irtautumaan vapaaksi ja samalla hänen vyöltään paljastuu CNN:n mukaan käsiase. Ilmeisesti agentit eivät huomanneet tätä, sillä he eivät riisu Prettiä aseista, vaan ainoastaan poistuvat paikalta.

Videolta ei käy ilmi, mikä edeltänyt tilanne käsikähmään johti. Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö on ilmoittanut CNN:lle tutkivansa videota.

Video on kuvattu vain noin kolmen kilometrin päässä paikasta, missä Pretti myöhemmin ammuttiin kuoliaaksi.

Prettii oli pukeutunut videon kuvaushetkellä samankaltaisesti kuin kuolinpäivänään: yllään hänellä oli ruskea lippis, ruskea takki, huppari sekä vaalean ruskeat housut.

CNN:n mukaan tilanteesta on myös toinen sivullisen kuvaama video. Videoiden sisällöt ovat samat, joskin toisella videolla sivullinen kysyy Prettiltä, onko tämä kunnossa. Pretti vastaa olevansa.

Katso alla olevalta videolta, kuinka viime lauantaina Prettiin kuolemaan johtaneet tapahtumat etenivät:

