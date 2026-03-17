Valkoisen talon viestintäpäällikkö julkaisi tulikivenkatkuisen X-päivityksen juontaja Jimmy Kimmelin Oscar-gaalassa kuullun puheen tiimoilta.

Valkoisen talon viestintäpäällikkö Steven Cheung suivaantui juontaja Jimmy Kimmelille tämän vitsailtua Oscar-gaalassa presidentti Donald Trumpin ja Melania Trumpin kustannuksella.

Jakaessaan parhaan dokumentin Oscar-palkinnon Kimmel piti alustuspuheen, jossa hän muun muassa viittasi piikitellen tammikuussa julkaistuun, Melania Trumpista kertovaan Melania-dokumenttiin.

– Onneksi on kansainvälinen elokuvantekijöiden yhteisö, joka on omistautunut totuuden kertomiselle, usein suurella riskillä, ja tekee elokuvia, jotka opettavat meitä, nostavat esiin epäoikeudenmukaisuuden ja inspiroivat meitä tarttumaan toimeen. Ja sitten on myös dokumentteja, joissa kävellään ympäri Valkoista taloa sovittamassa kenkiä, Kimmel laukoi lavalla.

Melania-dokumentti ei ollut ehdolla gaalassa, ja Kimmel noteerasi myös tämän puheessaan viitaten samalla Donald Trumpiin.

– Voi luoja, tuleeko hän olemaan vihainen, kun hänen vaimonsa ei saanut ehdokkuutta, Kimmel sanoi mainitsematta Trumpia nimeltä.

Valkoisen talon viestintäpäällikkö Cheung julkaisi Kimmelin puheiden tiimoilta tulikivenkatkuisen X-postauksen. Hän jakoi X-tililleen Deadline-median julkaiseman lyhyen klipin Kimmelin puheesta.

– Jimmy Kimmel (herra blackface) on luokaton surkimus, joka heijastaa omaa masennustaan ja suruaan muihin. Hän elää säälittävää elämää, jossa kukaan – edes hänen oma perheensä – ei nauti hänen kurjasta seurastaan. Ainoat, jotka antavat hänelle huomiota, ovat Hollywoodin eliitti. HEI HEI! Cheung tykittää julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kimmel ei ollut ainoa, joka vitsaili Oscar-lavalla Trumpin kustannuksella. Gaalan juontanut Conan O’Brien verhoili Trump-aiheisen vitsinsä Dolby Theatren nimen pilkkaamiseen.

– Tervetuloa takaisin, lähetämme teille suoraa lähetystä pienen peniksen teatterista. Katsotaanpa, kun hän laittaa nimensä tuohon eteen! O'Brien sanoi.

Kommentin on tulkittu viittaavan Kennedy Centerin hallituksen päätökseen vaihtaa John F. Kennedy Center for the Performing Arts -kulttuurikeskuksen, lyhyemmin Kennedy Centerin, nimi Trump-Kennedy Centeriksi.