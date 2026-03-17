Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina alkuillasta Suomen aikaa matkustavansa Kiinaan viiden tai kuuden viikon kuluttua.
Alkujaan Trumpin oli tarkoitus matkustaa Kiinaan maalis–huhtikuun vaihteessa.
Kiina ilmoitti aiemmin tiistaina "panneensa merkille" Trumpin syyt hänen pyyntöönsä lykätä Kiinan-vierailuaan. Kiinan ulkoministeriö osoitti myös hyväksyneensä julkisesti "selvennetyt" syyt lykkääntymiselle.
Trump oli sanonut myöhään maanantaina Suomen aikaa pyytäneensä Kiinan-vierailuaan sekä suunniteltua tapaamistaan presidentti Xi Jinpingin kanssa lykättävän noin kuukaudella.
– Sodan takia haluan olla täällä, minun on oltava täällä, siltä minusta tuntuu. Siksi olemme pyytäneet, että matkaa lykättäisiin noin kuukaudella, Trump sanoi.