Jos tilanteet eivät olisi niin vakavia, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toiminta olisi kuin trilleri tai tragikomedia, sanoo entinen pääministeri Matti Vanhanen Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Entinen pääministeri ja pitkäaikainen valtiomies Matti Vanhanen toivottaa MTV:n haastattelussa valtionjohdolle voimia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa toimimiseen.

Vanhasen mukaan Trumpin toiminta olisi kuin tragikomediasta tai trilleristä, mikäli asiat eivät olisi näin vakavia.

– Ei kukaan näytelmäkäsikirjoittaja olisi osannut tällaista kirjoittaa.

Viimeisin Trumpin aiheuttama kohu liittyy Grönlantiin. Maailman talousfoorumissa Davosissa puhunut Trump toisti vaateensa saada Grönlanti Yhdysvaltojen haltuun.

Davosissa Trump myös sätti Eurooppaa heikoksi ja kehui oman hallintonsa saavutuksia.

– Aika moni taitaa nyt jo vähän luottaa siihenkin, että jospa Yhdysvaltojen omat sisäiset korjaavat mekanismit, demokratia, kongressi, edustajahuone, senaatti ja oikeuslaitos löytäisivät järjestystä tähän, mutta siitä tähän mennessä ei ole tarpeeksi merkkejä. Vanhanen sanoo Trumpin toiminnasta.

Trump on väittänyt, että syy Yhdysvaltojen Grönlanti-himolle on kansallinen turvallisuus. Hän sanoo Grönlannin olevan Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän keskellä ja siksi erityisen tärkeä USA:n kansalliselle turvallisuudelle.

Trump on kiistänyt Yhdysvaltojen olevan kiinnostunut Grönlannista mineraalien ja luonnonvarojen vuoksi.

Miten Suomen tulisi toimia?

Vanhanen toivoo, että Eurooppa ryhdistäytyy. Suomen valtiojohdolle ja Euroopan päättäjille hän toivottaa voimia.

Tilanne vaatii hänen mukaansa hermoja ja kykyä luovia tilanteessa eteenpäin.

Vanhanen muistuttaa, että Yhdysvallat on ollut jo pidemmän aikaa kiinnostunut arktisesta alueesta, eli mistään uudesta asiasta ei ole kyse.

– Tämä ei ole hetken juttu, mutta jos ajatellaan, että jouduttaisi valitsemaan pohjoismaisen yhteistyön ja Yhdysvaltain yhteistyön väliltä, niin se on pohjola.

– Tällaisen valintatilanteen välttämiseksi täytyy osata luovia, käyttää diplomatiaa, ja olla riittävän määrätietoinen, ex-pääministeri Vanhanen evästää.