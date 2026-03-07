Lauri Haav piti henkilökohtaisen puheen Emma-gaalan lavalla.
Suomen musiikkialan tähdet kokoontuvat tänään Espooseen, kun Emma-palkinnot jaetaan. Illan lähetyksen ensimmäisenä palkittiin Vuoden artisti.
Pystin nappasi Lauri Haav, joka piti lavalla henkilökohtaisen puheen. Hän halusi puhua koulukiusaamista vastaan.
– Koulukiusaaminen. Olen nähnyt läheltä, mitä se tekee nuorille. Ja olen itse ollut se tyhmä nuori tyyppi, joka on kiusannut joskus jotain. Ne joita kiusataan, ovat isoja taistelijoita. Olen täällä teidän puolella. Ne jotka puuttuvat asiaan ovat seuraavia taistelijoita, hän sanoi lavalla.
– Olkaa coolimpia kuin mä. Olkaa coolipmpia kuin Lauri Haav, älkää kiusatko. Olen ottanut opikseni.