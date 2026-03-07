Ulkoministeriön mukaan tieto muiden maiden järjestämistä lennoista saadaan usein hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Ulkoministeriö kertoo tiedottavansa muiden maiden kotiutuslennoista Lähi-idän alueella oleville matkustusilmoituksen tehneille. Ulkoministeriö kertoi asiasta lauantaina illalla.
Ulkoministeriö huomauttaa tiedotteessaan, että usein tieto muiden maiden järjestämistä lennoista saadaan hyvin lyhyellä varoitusajalla. Lennot suuntautuvat eri puolille Eurooppaa, joten matkustajan on itse huolehdittava jatkoyhteyksistä.
Lentojen järjestelyt kuten kustannukset ja ehdot vaihtelevat maittain. Ilmoittautuminen on ulkoministeriön mukaan usein sitova.
Lisäksi ulkoministeriö huomauttaa, että se ei vastaa lentojen järjestämisestä eikä siten voi vastata niitä koskeviin kysymyksiin.