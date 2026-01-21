Trumpin Grönlanti-perustelut eivät olleet uskottavia, asiantuntija sanoo.

Eurooppa on Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Davosissa pitämän puheen jälkeen paremmassa tilanteessa kuin ennen sitä.

Näin arvioi Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta MTV Uutisille. Eloranta on kirjoittanut laajasti muun muassa sodasta, taloudesta ja turvallisuuspolitiikasta.

Elorannan mukaan Trump osoitti olevansa valmiimpi neuvotteluihin ja keskustelemaan siitä, miten Grönlannin suhteen voidaan edetä.

– Puhe oli sovittelevampi, eikä uhkailu ollut samanlaista kuin aiemmin, Eloranta sanoo puhelimitse.

Trumpin puheen sisältöä pelättiin Euroopassa, sillä sitä edelsi Grönlanti- ja tulliuhkausten sarja, minkä lisäksi yhdysvaltalaislehti Washington Post uutisoi Yhdysvaltojen vähentävän läsnäoloaan puolustusliitto Natossa.

Tiistaina Euroopan ja muun läntisen maailman johtajat pitivätkin sarjan poikkeuksellisen voimakassanaisia puheenvuoroja, joista erityisesti Kanadan pääministerin Mark Carneyn sanoja on pidetty merkittävänä.

Carney totesi, että kansainvälinen järjestys on "keskellä murtumaa", ei siirtymävaihetta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan sanoi, että Euroopan täytyy rakentaa "uudenlainen itsenäisyys".

Vaikka Trumpin uhkailulinja oli Elorannan mukaan keventynyt, mistään linjanmuutoksesta ei voida puhua, sillä Trump toisti jälleen vaatimuksensa saada Tanskalle kuuluva Grönlanti Yhdysvaltojen haltuun.

Eurooppa voi Trumpin mukaan sanoa Yhdysvaltojen vaatimukselle ei, mutta se tullaan muistamaan. Uhkauksen hopeareunus oli sen epämääräisyys, Eloranta arvioi.

– Se oli Trumpille tyypillistä retoriikkaa. En tulkitsisi sitä liian kirjaimellisesti tai niin, että Grönlanti-kriisi olisi eskaloitumissa. Hän vaikutti olevan valmis jonkinlaiseen prosessiin.

Trump ilmeisesti vitsaili sanoessaan, että aikoi jo jättää koko Grönlanti-asian pois puheestaan. Sen jälkeen presidentti kuitenkin totesi haluavansa välittömästi neuvotella Grönlannista.

Euroopan helpotukseksi Trump lausui, ettei aio käyttää voimaa Grönlannin haltuunottoon. Aikaisemmin Trump on pitänyt sotilaallisen voiman käyttämisen mahdollisuuden yhtenä vaihtoehtonaan.

"Ei se ole uskottavaa"

Trumpin mukaan ainoa syy Yhdysvaltojen Grönlanti-himolle on kansallinen turvallisuus.

Trump sanoi Grönlannin olevan Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän keskellä ja täten erityisen tärkeä johtamansa maan kansalliselle turvallisuudelle.

Trump kiisti Yhdysvaltojen olevan kiinnostunut Grönlannista sen mineraalien ja muiden resurssien vuoksi.

Professori Eloranta ei pidä väitettä uskottavana.

– Ei se ole uskottavaa. Jos kyse olisi vain turvallisuuspoliittisista asioista, voisi Yhdysvallat lisätä sotilaallista läsnäoloaan huomattavasti olemassa olevien sopimusten pohjalta, Eloranta sanoi.

Trumpin talousihme

Grönlannin lisäksi Eloranta kiinnitti huomiota siihen, miten voimakkaasti Trump pyrki myymään yleisölleen Yhdysvaltoja jonkinlaisena talousihmeenä, josta muutkin voisivat ottaa mallia.

Samalla Trump haukkui muun muassa Euroopan vihreän siirtymän ja sääntelyn.

Trump puhui myös paljon tulleista, joita hän on uhannut asettaa Suomella ja seitsemälle muulle Euroopan valtiolle, jollei Yhdysvallat saa Grönlantia.

– Tullien vaikutuksista esitetyt väitteet eivät pidä paikkaansa. Maailma, jossa kaikki nostavat tulleja, olisi järkyttävä ja katastrofaalinen. Käännös pois uusiutuvasta energiasta söisi maapallon tulevaisuuden pohjan, Eloranta sanoo.