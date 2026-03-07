Maria Guzenina nappasi Emma-gaalan punaiselle matolle mukaan kumppaninsa Yiannis Dalmasin.

Europarlamentaarikko Maria Guzenina saapui Emma-gaalan punaiselle matolle yhdessä miehensä Yiannis Dalmasin kanssa. Pari oli pukeutunut yhteensointuvasti mustiin, tyylikkäisiin asuihin.

Guzenina voitti Amazing Race Suomi -ohjelman tuoreimman kauden parinsa Vilma Vähämaan kanssa. Dalmas kertoi MTV Uutisten haastattelussa tienneensä kokoajan, että Guzenina ja Vähämaa voittaisivat kilpailun.

– Hän on voittaja ja taistelija. Erityisesti silloin, kun hän uskoo johonkin, hän taistelee niin lujaa kuin pystyy. Olen todella ylpeä hänestä, Dalmas sanoi rakkaastaan.

Yiannis Dalmas ja Maria Guzenina saapuivat yhdessä Emma-gaalan punaiselle matolle.Lehtikuva

Dalmas oli Helsingissä odottamassa Guzeninan ja Vähämaan saapumista maaliviivalle. Miehellä oli kaikki valmisteltuna.

– Kukat ja kaikki. Nostin hänet ylös kuin höyhenen. En tiedä miten, sillä hänellä oli edelleen reppu selässään, hän muisteli.

Ikävä piinasi sekä Guzeninaa että Dalmasta Amazing Race -kuvausten ajan.

– Vaikein asia oli olla erossa sinusta, Guzenina sanoi rakkaalleen.

– Se oli vaikein asia meille molemmille, Dalmas säesti.