Ruotsi lähtee viisuihin elektronisella tanssimusiikilla.

Felicia (oikealta nimeltään Felicia Eriksson) edustaa Ruotsia euroviisuissa Itävallan Wienissä toukokuussa.

Ennakkosuosikkina Melodifestivalenin lähtenyt 24-vuotias Felicia nousi kärkeen jo ammattilaisraadin antamien pisteiden jälkeen.

Tässä vaiheessa hänelle oli kertynyt pisteitä 71.

Yleisöääniä Felicia sai 90 eli hänen kokonaispistepottinsa oli 161 pistettä.

Felician voittokappale My System edustaa elektronista tanssimusiikkia EDM-genreä. Se on ollut Ruotsin listan ykkönen.

Kappaletta ovat Felician lisäksi olleet säveltämässä Audun Agnar Guldbrandsen, Emily Harbakk, Julie Bergan ja Theresa Rex.

Suomen ammattilaisraati antoi Felicialle täydet 12 pistettä. Suomen pisteet antoi Uuden musiikin kilpailun somesisällöstä vastaava toimittaja Jaakko Oleander.

Felicia osallistui Melodiefestivalenin myös vuonna 2024 taitelijanimellä Fröken Snusk. Hän ei tuolloin päässyt finaaliin. Samana vuonna Fröken Snusk osallistui myös Masked Singer -kilpailuun ja voitti.

Fröken Snusk esiintyi kommandopipo kasvoillaan. Felicia esitti My Systemin koristeellinen maski kasvoillaan.

Viime vuonna Melodifestivalenin voitti suomenruotsalainen KAJ kappaleella Bara Bada Bastu, joka sijoittui euroviisuissa neljänneksi.

KAJ esiintyi myös tämän vuoden finaalissa.

