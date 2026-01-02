MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän mielestä Tour de Ski tarjosi yhden positiivisen merkin Iivo Niskasen tilanteesta.

Alkukaudella sairastellut Niskanen hiihti Tour de Skillä neljä osakilpailua. Torstaisen 20 kilometrin takaa-ajokisan jälkeen Niskanen ilmoitti lähtevänsä kotiin.

Tourilla Niskanen hiihti parhaimmillaan neljänneksi 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa.

MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän mukaan vain juuri kyseinen kisa antoi osviittaa siitä, missä Niskasen kohdalla tällä hetkellä mennään.

– Iivon kohdalla perinteisen kymppi oli ihan ok hiihto. Se oli mielestäni tämänhetkisessä Tourissa, kun on neljä kilpailua hiihdetty, niin oikeastaan ainoa kilpailu, josta voi vetää jotain johtopäätöksiä, Isometsä summaa.

Torstainen takaa-ajokilpailu oli ennakkoon ajateltuna Niskaselle sopiva matka, mutta suomalaistähti ei kyennyt raivaamaan tietään kohti kärkisijoja. Lopulta Niskasen ero kärkeen venähti liki kahteen minuuttiin.

– Se, mikä oli Iivon kohdalla merkille pantavaa, niin jos hän olisi ihan huippuiskussa, niin olisin kuvitellut, että hän hiihtää jahtaajaporukan kiinni ja pitää vielä siinäkin vauhtia. Siinä lähdössä oli kuitenkin alle 10 sekuntia Edvin Angeriin, joka oli kisan kolmonen. Eilinen kisa oli tietysti pettymys, Isometsä perkaa.

– Näkisin kuitenkin, että sairasteluista ja muista huolimatta, perinteisen kympin kisa antoi merkkejä siitä, että olympiajuna on ainakin vielä ihan ok.

Niin, se olympiajuna. Niskasen osalta päätähtäin on asetettu kisat päättävään 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailuun. Niskanen voitti kyseisellä matkalla olympiakultaa Pyeongchangissa vuonna 2018.

Jos Niskanen meinaa tavoitella kultaa myös tänä vuonna, on suomalaistähdellä vielä petrattavaa kisakuntonsa kanssa.

– Jos ajatellaan vaikka kultamitalia, mikä on hänen tavoitteensa, niin hänen pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että pystyisi irtaantumaan siitä porukasta. Jos Johannes Hösflot Kläbo on esimerkiksi mukana, niin sittenhän tietää, mitä loppusuoralla käy, Isometsä pohtii.

– Ainakaan tällä hetkellä hän ei ole sellaisessa kunnossa, että pystyisi sen tekemään. Tässä on reilu kuukausi aikaa löytää kunto. Kunnossa pitää tapahtua vielä parikin rappusta, jotta kultamitali olisi realismia. Sillä tavalla hän on kuitenkin pelissä mukana ihan täysin, Isometsä jatkaa.