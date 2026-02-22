Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen ei usko kenenkään pystyvän lyömään Johannes Hösflot Kläboa, vaikka muut onnistuisivat miten hyvin harjoittelussaan.

Johannes Hösflot Kläbo korjasi viimevuotisista Trondheimin MM-kisoista kaikki miesten kuusi kultaa. Nyt norjalainen takoi saman 6/6-saldon Milano-Cortinan olympialaisissa.

– 12 kultaa nyt putkeen. Ensi vuonna Falunin MM-kisoissa luultavasti jatkuu. Sen jälkeen on 18 kultaa putkeen. Ei siinä ole kellään mitään mahdollisuutta, Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajan tehtävästä tämän kauden jälkeen väistyvä Teemu Pasanen sanoi.

Milano-Cortinan olympialaisten miesten viimeinen hiihtokilpailu, 50 kilometriä perinteisellä, päättyi norjalaisten kolmoisvoittoon. Martin Löwström Nyenget saapui maaliin 8,9 ja Emil Iversen 30,7 sekuntia Kläbon jälkeen. Paras Norjan ulkopuolelta, neljänneksi sijoittunut Ranskan Theo Schely jäi Kläbosta kolme minuuttia.

– Kläbo melko helposti hiihteli muiden mukana, vaikka kaikki muista maista jäivät ihan reilusti siitä vauhdista. Ei ollut hirveän tiukkaakaan. Näki, että lopussa voimia oli aika paljon, Pasanen ruoti.

Kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen keskeytti näiden kisojen päämatkansa ennen 15 kilometriä. Suomalaistähden keuhkot peittosi flunssavirus, joka aiheutti hengitystieoireita.

Pasanen uskoi, että Niskanen olisi terveenä taistellut vähintään nelossijasta.

– Norjalaiset olivat tänään ihan ylivoimaisia, mutta kyllä minä uskon, että huippukuntoinen Iivo olisi voinut yrittää norjalaisten letkaan mukaan. Siinä hän varmaan olisi ollut ainakin. Oikein hyvä onnistuminen, välineet ja kaikki viimeisen päälle, niin olisi voinut olla vielä kirkkaampaa.

"Kaikki muut joutuvat hiihtämään täysiä"

Pasasen lausunnot Kläbosta ovat muiden kannalta kuitenkin suorastaan musertavia. Oli kysyttävä, eikö joku huipuista voisi mahtaa Kläbolle mitään, vaikka saisi alleen miten hyvän kesän.

– Ei ole kellään mitään jakoja, luotsi kuittasi.

Hän kiteytti Kläbon kaikkien ominaisuuksien olevan aika lailla lajin parhaat.

– Taktisuus ja taito ovat hyviä, kestävyys on paras kaikista. Sprintissä hän on nopein.

Pasanen ei näe mainittavia yksityiskohtiakaan, joita Kläboa valmentamalla voisi vielä hioa.

– Ei niitä oikeastaan ole. Kyllä hän on aika lailla kaikin puolin paras. Aikaisemmin kestävyys ei ollut niin hyvä, mutta nyt hän on myös kaikkein kestävin ja paras. Hän voitti kympin väliaikalähdönkin käytännössä ihan pystyyn nousuosuuksilla ratkaisten.

Pasanen huomautti, ettei Kläbon tarvitse hiihtää täysiä juuri missään kisassa. Norjalainen pystyy näin säästämään energiaa.

– Hän pääsee maailmancupeissa monesti niin, että pystyy puolivaloilla hiihtelemään ja finaalissa vain hiihtää täysiä. Kaikki muut joutuvat hiihtämään täysiä.

"Ei niin vain tapahdu"

Mielenkiintoinen kysymyksensä on, miten valmentajat yleisesti Kläboon suhtautuvat.

– Todella paljon keskustellaan muiden maiden valmentajien kanssa, niin kaikki toivovat, että joskus hän tekisi virheitä ja Kläbokin olisi joskus huonossa kunnossa.

– Ei niin vain tapahdu. Enemmän on sellaista, että kaikki vain kunnioittavat ja ihailevat, että voi olla noin ylivoimainen kaikkiin muihin nähden, Pasanen sanoi.

Kläbo on voittanut urallaan kaikkiaan 11 olympiakultaa. Hän on olympiavoittojen määrässä kaikkien aikojen menestynein talviurheilija.