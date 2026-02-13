Odotukset olivat kärkikuusikossa. Sijoitukseksi Arsi Ruuskaselle tuli 18.

Arsi Ruuskanen oli huuli pyöreänä Milano-Cortinan olympialaisten 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtörykäisyn jälkeen.

Viime sunnuntaina hän oli ollut 10+10 kilometrin yhdistelmähiihdossa 11:s, vaikka perinteisellä suksi harasi selkeästi vastaan. Vapaa oli tuolloin Ruuskaselta rapeaa menoa, ja hän oli tämän päivän tapaan paras suomalaismies.

– Ei tässä mitään ongelmia ole ollut. Kunto ei näköjään riitä kuin yhteen starttiin, ei kai siinä muuta selitystä voi olla, Ruuskanen sanoi perjantaisen 10 kilometrin väliaikalähdön jälkeen.

Suksiensa mahdollisesta huonoudesta mies "ei tiennyt".

– Ei tuollaisessa kelissä pääse kehenkään vertaamaan.

"Neljän vuoden aikana aika paljon lenkillä"

Ruuskanen ei myöhäisenä, 68:ntena liikkeelle rykäisseenä lähtöpaikastaan ainakaan hyötynyt.

– Vaikka olisi lähtenyt ekana, tuskin olisi oltu top-kuudessa, jossa olisin halunnut olla.

Moista sijoitusta mies oli pitänyt yhdistelmämittelön jälkeen täysin mahdollisena.

Vaikka suomalainen yhtäältä tokaisi, että ei rata ainakaan nopeutunut kisan aikana, hän heitti myös, että "ei se siihen mennyt".

– Jos 1.15 (tarkalleen 1.14,4) häviää keulaan, pitää varmaan käydä neljän vuoden aikana aika paljon lenkillä.

Lammas itselle

Miehestä tuntui tänään vaikealta. Sivakointi meni Ruuskanen sanoin puurtamiseksi.

– Yritin lähteä suht helppoa ja isoa hiihtämään ekan punaisen. Siinä onnistuin. Ehkä lipsahti vähän turhan kauas ekan kiekan jälkeen. Siitä yritin kiihdyttää, mutta eipä vauhti tuntunut hirveästi kiihtyvän.

– Ei pystynyt yhtään toteuttamaan sitä hiihtoa, mitä olisi halunnut. Ihmettelen itsekin, miten voi noin paljon huonontua vire.

Tätä kilpailupäivää pystyy pitämään herran tämänastisen uran pääpäivänä. Sijoitus jäi Ruuskasen tämän kauden 10 kilometrin maailmancup-mittelöiden tuloksista, jotka ovat parhausjärjestyksessä 8:s, 10:s, 11:s ja 15:s.

– Aika paljon huonompi kuin maailmancupin keskiarvo. Ei kai sitä voi antaa kuin lampaan itselleen.

"Ei se elämä sen kummempaa ole"

Miehet pistelevät 4 x 7,5 kilometrin viestin viestin sunnuntaina. Ruuskasen paikkaa Suomen ryhmittymässä voi pitää täysin selviönä.

– Valmentajat tekevät valinnat. Pitää varmaan nukkua aika hyvin ja yrittää tyhjentää pää siihen ja toivoa, että siellä sitten saisi vähän lennokkaampaa kyytiä.

– 2,5 kilsaa lyhyempi matka, ja jalka ei saisi hirveästi suoristua, jos meinaa pysyä mukana.

Kaksi päivää on aikaa virittäytyä.

– Iso pettymyshän tämä on, mutta pitää vain pystyä menemään eteenpäin. Ei se elämä sen kummempaa ole.

– Oma vapaa on ollut ihan hyvää, ja olisin halunnut just näyttää tänään, että osataan me suomalaiset hiihtää vapaata, mutta ei näköjään mihinkään.

Potin korjasi jälleen Norjan Johannes Hösflot Kläbo. Norjalainen on vienyt kisoissa miesten tähänastisten hiihtomatkojen kaikki kolme kultaa.