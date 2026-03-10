Inkki Inolan haave uran ensimmäisestä paralympialaisten hiihtomitalista jäi tiistaina toteutumatta.

Laukaalainen Inola, 27, ei saanut perinteisen hiihtotavan sprintissä itsestään parastaan irti ja karsiutui neljän kilpailijan finaalista.

– On iso pettymys. Tämä on huonompi tulos kuin uran ensimmäisissä paralympialaisissa kahdeksan vuotta sitten, Inola sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Inolan loppusija Val di Fiemmessä on kahdeksas. Etelä-Korean Pyeongchangissa vuonna 2018 Inola oli sprintissä seitsemäs, neljä vuotta sitten Pekingissä neljäs.

Hän oli vaikeuksissa jo aika-ajossa, eikä tahti parantunut pari tuntia myöhemmin välierässäkään. Inola hiipui heikkonäköisten luokan välierässään neljänneksi, kun kaksi parasta sai finaalipaikan.

– Oli vähän laiskaa menoa koko päivän. En saanut hiihtoon terävyyttä enkä hyökkäävyyttä, Inola antoi itselleen sapiskaa.

Suksien kanssa Inolalla ei ollut Val di Fiemmessä ongelmaa. Hän myönsi suoraan, että vika oli miehessä.

Inolan opashiihtäjänä hiihti Reetu Inkilä. Välierässä opas jäi kannustajan rooliin, sillä ryhmähiihdon ruuhkassa Inola koki pärjäävänsä ilman opasta.

Kaksikko jatkaa Italiassa kisoja keskiviikkona perinteisen hiihtotavan 10 kilometrillä.

– Muuhun kuin mitaliin ei voi olla tyytyväinen, Inola sanoi.

Suomalaisten tahti tiivistyy loppuviikolla

Inola avasi tiistaina suomalaisten kisat Italiassa. Loppuviikolla kisavuoroon pääsevät myös alppihiihtäjät Nette Kiviranta ja Maiju Laurila sekä lumilautailija Matti Sairanen. Kiviranta kilpailee torstaina suurpujottelussa ja lauantaina pujottelussa, jossa on mukana myös Laurila. Lauantai on Sairasen kilpailupäivä banked slalomissa.

Talviparalympialaisten 50-vuotisjuhlakisat päättyvät sunnuntaina, jolloin suomalaisista Inola hiihtää Inkilän opastuksella vapaan hiihtotavan 20 kilometrillä.