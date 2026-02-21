50 kilometrillä uransa parhaan kansainvälisen vedon iskenyt Arsi Ruuskanen uskoo, että terve Iivo Niskanen olisi taistellut tänään olympiakullasta.

Arsi Ruuskanen oli aiemmin yltänyt parhaimmillaan henkilökohtaisiin kahdeksansiin sijoihin kansainvälisissä kilpailuissa maailmancup-tasolla. Nyt Milano-Cortinan olympialaisissa mies löi pykälällä paremmaksi, seitsemänneksi, ja vieläpä 50 kilometrin kuninkuusmatkalla, joka sivakoitiin perinteisellä tavalla.

– Viideksikympiksi voi sanoa, että ihan hyvä veto oli, Ruuskanen kommentoi vaatimattomasti ja totesi saavuttaneen minimitavoitteensa.

Pykälällä edelleen sijoittuneen britti Andrew Musgraven kanssa vuorovedoin sivakoinut Ruuskanen oli olympialaisten paras suomalaismies maastohiihdon normaalimatkoilla.

10+10 kilometrin yhdistelmäkisassa hän sivakoi 11:nneksi, 10 kilometrin vapaalla 18:nneksi ja mies hiihti myös vahvan osuuden neljänneksi sijoittuneessa Suomen viestijoukkueessa.

– Tiesin, että kunto oli kohdillaan, mutta muut kisat jäivät vähän hampaankoloon. Mutta sellaista se urheilu on. Onneksi tämä nosti vähän hymyä huulille. Ei tarvitse lähteä naama rutussa kotia, Ruuskanen sanaili viidenkympin jälkeen.

"Norjalaiset päättivät"

Arsi Ruuskanen aikoo hiihtää terveenä pysyessään kaikki loppukauden maailmancup-kilpailut. Maaliskuiset Salpausselän kisat nousivat ensisijaisesti mieleen: "Yritetään Lahdessa kotiyleisön edessä jotain taikoa."STELLA Pictures

Kuninkuusrupeaman jälkeen väsymys koetteli, ja Ruuskanen kärsi kipeistä lihaksista.

– Ei huvittaisi ruveta mitään kyykkyhyppyjä tässä vetelemään. Saattaisi napata paikat kiinni, mies veisteli.

Hän piteli hetkellisesti hiihdon aikana kylkeään.

– Neljännen kierroksen huulilla rupesi nappailemaan leveä selkälihas. Varmaan yritti krampinpoikasta tulla, mutta se kuuluu viiteenkymppiin. Vähän piti jotain siihen keksiä: yritin vähän venytellä ja ottaa kuormitusta pois käsiltä. Sitten se hävisi.

– Onneksi vikoilla kiekoilla ei vaivannut, riitti energiat loppuun, ja siinä mielessä kaikki meni hyvin.

Helpolla ei toki muuten päässyt.

– Matka ei ollut edes hirmu pitkäntuntuinen, mutta raskasta oli koko ajan. Norjalaiset päättivät, että ei olla lenkillä, vaan nyt hiihdetään.

Täydellistä tulosta viimevuotisten Trondheimin MM-kilpailujen tavoin tehnyt Johannes Hösflot Kläbo voitti Milano-Cortinan kuudennen olympiakultansa kuudennelta miesten matkalta. Muillekin palkintokorokkeen paikoille nousi Norjan punaista väriä Martin Löwström Nyengetin ja Emil Iversenin myötä.

Ruuskanen tuli maaliin reilut neljä minuuttia kärjen jälkeen.

Niskas-kommentti ja mitä suurin tunnustus Kläbolle

Suomalaisittain surullista oli Iivo Niskasen keskeytys ennen 15 kilometriä. Kolminkertainen olympiavoittaja suuntasi mitalikandidaattina näiden kisojen päämatkalleen 50 kilometrille, mutta sairastui viikon alussa. Flunssavirus pilasi myös tähden tämän päivän: Niskasen sanoin keuhkot eivät toimineet.

Ruuskanen näki Niskasen pysähtyneen mäen päälle.

– Kyllä se harmittaa. Kyllä minä uskon, että viidenkympin kuninkaalla olisi ollut tänään annettavaa ihan kärkimiehille, hän tuumi.

Tarkentavaan kysymykseen siitä, mihin terve Niskanen olisi pystynyt, miestä läheltä seurannut Ruuskanen vastasi sinivalkoisittain sydäntäsärkevästi.

– Kyllä minä uskon, että ihan kullasta olisi taistellut.

2:19 Iivo Niskanen: "Vuosi on ollut aika raaka."

Hiihtokuningas Kläboa Ruuskanen kehui mitä suurimmin sanoin.

– Ei tuossa tarvitse varmaan muuta sanoa kuin että kautta aikojen paras miesmaastohiihtäjä. 12 kultaa putkeen on voittanut ja kaikki matkat ovat käytännössä olleet eri tyylillä. Ihan uskomaton äijähän se on. Ei voi muuta sanoa kuin kunnioittaa.