Iivo Niskanen oli parhaana suomalaisena kymmenes Tour de Skin 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokilpailussa.
Niskanen lähti ladulle sijalta 11 reilut puolitoista minuuttia ykkösenä ladulle lähteneen Johannes Hösflot Kläbon jälkeen.
Läpi kisan yksin hiihtänyt Kläbo hiihti kisan voittoon väkevällä tavalla ja löi toiseksi sijoittuneen Mattis Stenshagenin 51,1 sekunnilla. Ruotsin Edvin Anger oli kolmas (+59,8).
Niskanen jäi Kläbon voittoajasta lopulta minuutin ja 53,6 sekuntia.
Perttu Hyvärinen oli kisan 18:s (+1.59,8), Petteri Koivisto 24:s (+2.45,6), Joni Mäki 36:s (+3.34,0) ja Niilo Moilanen 40:s (+3.46,3).