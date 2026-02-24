Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisen median alustallaan videon, jossa hän tekee sankaritekoja ja lyö kanadalaispelaajaa jääkiekkokaukalossa.
Tekoälyllä luotu video on jatkoa USA:n olympiavoitolle Kanadan kustannuksella Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Minuutin mittaisella videolla pukuun sonnustautunut Trump tekee maaleja ja hakkaa kanadalaispelaajaa väkivaltaisesti Eye of the tiger -hittikappaleen tahtiin.
Trump julkaisi videon Truth Social -alustallaan maanantaina. Se on aiheuttanut suurta hämmästelyä ja kritiikkiä, sillä videon sisältöä on pidetty presidentin arvolle erittäin sopimattomana.
Yhdysvallat voitti Kanadan 2–1 Jack Hughesin jatkoaikamaalilla sunnuntaina. Olympiakulta oli maalle ensimmäinen miesten jääkiekossa sitten vuoden 1980.
Jännitteitä
Yhdysvaltojen ja Kanadan välit ovat olleet koetuksella Trumpin toisella presidenttikaudella. Trump on uhkaillut tekevänsä Kanadasta Yhdysvaltojen 51. osavaltion. Kanadan pääministeri Mark Carney on vastannut, ettei Kanada ole kaupan.
Trumpin puheet ovat aiheuttaneet muun muassa sen, että kanadalaiset jääkiekkofanit ovat buuanneet USA:n pelaajille ja kansallislaululle 4 Nations -turnauksessa ja olympialaisissa.
Kun Kanada voitti USA:n 4 Nationsin finaalissa helmikuussa 2025, tuolloin Kanadan pääministerinä toiminut Justin Trudeau linjasi X:ssä, ettei kukaan voi viedä Kanadalta heidän maataan ja peliään.
Valkoisen talon vastaus tuli olympiafinaalin jälkeen. Sen jakamassa kuvassa valkopäämerikotka talloo kanadanhanhea.
Myös Trumpin tuoreessa kohujulkaisussa oli viittaus Trudeaun viestiin.