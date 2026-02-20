Amerikkalaiset ja venäläiset sotilaskoneet kohtasivat Alaskan lähettyvillä.
Yhdysvallat kertoo havainneensa useita Venäjän sotilaslentokoneita Alaskan ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä.
Kyseinen vyöhyke ei ole Yhdysvaltain ilmatilaa, vaan se erottaa maan oman ja kansainvälisen ilmatilan toisistaan.
Pohjois-Amerikan ilmapuolustuksen komentokeskus Norad kertoo seuranneensa kahta venäläistä Tu-95-pommikonetta, kahta Su-35-hävittäjää sekä yhtä A-50-tutkakonetta.
Komentokeskus kertoo lähettäneensä useita hävittäjiä, tutkakoneen sekä tankkerikoneita tunnistamaan ja tarvittaessa saattamaan venäläisiä.
Noradin mukaan venäläiset eivät missään vaiheessa loukanneet Yhdysvaltain tai Kanadan ilmatiloja, ja niitä valvomaan lähetetyt koneet saattoivat venäläisiä, kunnes koneet poistuivat Alaskan ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeeltä.
Yhdysvaltojen ja Venäjän koneiden kohtaaminen ei ole poikkeuksellista, vaan suurvallat pelaavat tämän tyyppistä "peliä" kohtalaisen säännöllisesti.