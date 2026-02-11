Useita ihmisiä on kuollut kouluun kohdistuneessa ampumisessa Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa.
Kanadassa ainakin yhdeksän ihmistä on saanut surmansa kouluun kohdistuneen joukkoampumisen yhteydessä Brittiläisessä Kolumbiassa, kertoo liittovaltion poliisiviranomainen.
Poliisin mukaan kuusi ihmistä löydettiin kuolleena paikallisesta lukiosta, kun taas yksi ampumisen uhri kuoli matkalla sairaalaan.
Lisäksi kaksi ihmistä löytyi kuolleena erillisestä asuinkiinteistöstä, ja kuolemien uskotaan liittyvän kouluampumiseen.
Poliisin mukaan epäilty ampuja on lisäksi kuollut. Hänen kuolemansa arvioidaan olleen itseaiheutettu.
Ampumisessa haavoittui lähes kolmekymmentä ihmistä, joista kaksi vakavasti.
Uutinen päivittyy.