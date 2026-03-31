Timo Vornanen pettyi – "Suuri yllätys" Rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén kävivät Timo Vornasen tuomiota tuoreeltaan läpi MTV Uutiset Livessä. Julkaistu 40 minuuttia sitten (Päivitetty 6 minuuttia sitten ) Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi

Hovioikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle jatkokäsittelylupaa. Kansanedustaja Timo Vornanen (tv.) on pettynyt hovioikeudesta saamaansa ratkaisuun. – Hovioikeuden päätös oli minulle suuri yllätys ja pettymys, Vornanen kirjoittaa Facebookissa. Hovioikeus päätti tänään, ettei se ota Timo Vornasen Ihkussa tapahtunutta ampumavälikohtausta käsittelyyn. Näin ollen käräjäoikeuden tuomio jää voimaan. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon Ihkuun liittyvissä tapauksissa. Vornanen ampui taskupistoolilla maahan baarin edustalla ja osoitteli sillä ihmisiä. Käräjäoikeus katsoi Vornasen syylliseksi pahoinpitelyyn, kahteen laittomaan uhkaukseen, varomattomaan käsittelyyn, ampuma-aserikokseen ja ampuma-aserikkomukseen. Oikeus hylkäsi syytteen vaaaran aiheuttamisesta. Vornanen sanoo, että harkitsee asian viemistä Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. 4:49 Kuuntele Timo Vornasen hätäpuhelu sanasta sanaan. Lue myös:

Tästä oli kyse

Timo Vornanen ampui 26.4.2024 ravintola Ihkun edessä Helsingin keskustassa. Hän oli ollut seurueineen viettämässä iltaa ja riitautunut toisten ravintolassa olleiden ihmisten kanssa. He olivat siirtyneet ravintolan ulkopuolelle

Hän kertoi myöhemmin, että kyse oli "varoituslaukauksesta" ja vetosi hätävarjeluun. Hänellä oli lupa aseeseen.

Oikeuden mukaan Vornasen ei ollut tarpeellista käyttää asetta ja osoittaa aseella muita kohti. Täten asiaa ei voinut pitää hätävarjeluna.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan kansanedustajalla ei myöskään ollut hyväksyttävää syytä kantaa asetta ja siihen kuuluneita lippaita ja patruunoita julkisella paikalla.

– Vornanen ei ollut kansanedustajana kantanut asetta työtehtävissä eikä Vornasen itsepuolustuksellista syytä voitu pitää hyväksyttävänä syynä aseen kantamiselle.

Vornasen on myös näytetty olleen päihtynyt tilanteessa.

Tapahtumien jälkeen perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti Vornasen ryhmästään luottamuspulan vuoksi. Vornanen sittemmin on toiminut omassa eduskuntaryhmässään.

Vornanen on siviiliammatiltaan poliisi, ja oli virkavapaalla Itä-Suomen poliisilaotoksen vanhemman konstaapelin virasta. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen Vornanen itse erosi virastaan, kun oli saanut tietää että irtisanomisprosessi oli aloitettu.

Käräjäoikeuden tuomion jälkeen hän ei kuitenkaan vielä harkinnut eroavansa eduskunnasta ja perusteli tätä sillä että asiasta ei ole lainvoimaista tuomiota.

