Hovioikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle jatkokäsittelylupaa.
Kansanedustaja Timo Vornanen (tv.) on pettynyt hovioikeudesta saamaansa ratkaisuun.
– Hovioikeuden päätös oli minulle suuri yllätys ja pettymys, Vornanen kirjoittaa Facebookissa.
Hovioikeus päätti tänään, ettei se ota Timo Vornasen Ihkussa tapahtunutta ampumavälikohtausta käsittelyyn. Näin ollen käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.
Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon Ihkuun liittyvissä tapauksissa.
Vornanen ampui taskupistoolilla maahan baarin edustalla ja osoitteli sillä ihmisiä.
Käräjäoikeus katsoi Vornasen syylliseksi pahoinpitelyyn, kahteen laittomaan uhkaukseen, varomattomaan käsittelyyn, ampuma-aserikokseen ja ampuma-aserikkomukseen. Oikeus hylkäsi syytteen vaaaran aiheuttamisesta.
Vornanen sanoo, että harkitsee asian viemistä Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi.
