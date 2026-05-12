Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Taivalkoskella viime vuoden maaliskuussa tapahtuneesta ampumisesta.

Käräjäoikeus katsoo, että nykyisin 86-vuotias mies syyllistyi tappoon, kun hän ampui kuoliaaksi taivalkoskelaisen miehen. Syyttäjä oli vaatinut tuomiota murhasta.

Ampuja sanoi oikeudelle kokeneensa, että uhrin kanssa aiemmin tehty puukauppa oli hoidettu sovitun vastaisesti.

Oikeus ei pitänyt tekoa vakaasti harkittuna. Sen mukaan näyttö puhui puolustuksen kertoman tunnekuohun puolesta, jossa syytetty olisi nähnyt uhrin kylätalossa ja kiihtymystilassa mennyt autolleen, hakenut aseen, ladannut sen ja mennyt ampumaan uhria selkään. Se ei myöskään pitänyt tekoa erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tehtynä tai vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen.

Mies tuomittiin tapon lisäksi vaaran aiheuttamisesta.

Käräjäoikeuden tiistaina antaman tuomion mukaan ampuja oli syyntakeeton, eli hän ei ymmärtänyt tekoaan. Mies jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

STT ei julkaise syyntakeettomana tuomitun nimeä.

Ampui perheenisän kylätaloon

36-vuotias uhri oli sahayhtiön työntekijä. Henkirikos tapahtui Jokijärven kylätalolla, jossa oli alkamassa jako- ja kalastuskunnan kokous.

85-vuotias mies huomasi uhrin kokoustilassa ja haki autostaan aseen. Sitten hän palasi kokoustilaan ja ampui uhria lähietäisyydeltä. Taivalkoskelainen mies kuoli saamiinsa vammoihin.