Kansanedustaja sanoo, että ase on hänelle vähän kuin ajokortti.

Kansanedustaja Timo Vornanen aikoo jatkossakin kantaa asetta mukanaan, mikäli saa aseen poliisin takavarikosta takaisin.

– Se (ase) on vähän kuin ajokortti minulle. Jos ihmiselle annetaan oikeus ajaa autolla, niin sen jälkeen hän voi ajaa autolla. En oikein ota kritiikkiä sulattelematta vastaan. Jos minulle annetaan oikeus kantaa asetta, niin miksi en sitä kanna? hän totesi oikeudenkäynnin tauolla.

Vornaselle on myönnetty ase vuonna 1998 hänen ollessaan töissä poliisissa. Hän sanoo, että ase on ollut hänellä mukana 27 vuoden aikana noin 50 kertaa.

– Aina, kun uhkia on tullut työtehtävissä, niin pääsääntöisesti niiden jälkeen olen pitänyt (mukana).

Vornanen on siviiliammatiltaan poliisi, mutta hän on toiminut kansanedustajana vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

Hän kertoo tehneensä päätöksen aseen kantamisesta päivä kerrallaan.