Helsingin käräjäoikeus on tuominnut tänään kansanedustaja Timo Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helsinkiläisbaari Ihkuun liittyvistä tapahtumista. Vornanen ampui taskupistoolilla maahan baarin edustalla ja osoitteli sillä ihmisiä.
Käräjäoikeus kertoo tiedotteessaan hyväksyneensä pääosin kansanedustaja Vornasta vastaan esitetyt syytteet.
– Kansanedustaja Vornanen on ollut seurueineen viettämässä iltaa eduskuntatalon lähellä sijainneessa ravintolassa. Hänellä on ollut mukanaan 6,35 kaliiberinen taskuase, johon hänellä on ollut edelleen voimassa ollut lupa, oikeus kertoo tiedotteessaan tapahtumien kulusta.
– Vornanen on aamuyöllä riitaantunut ravintolassa toisen päihtyneen miehen kanssa ja kaatanut tämän ravintolan sohvalle voimakkaasti kurkusta kiinni pitäen. Vornasen on katsottu syyllistyneen tällä menettelyllään pahoinpitelyyn ja hänet on velvoitettu suorittamaan pahoinpitelyn uhrille vahingonkorvauksena 500 euroa.
Oikeuden mukaan Vornanen otti ravintolan ulkona aseen esiin ja ampui sillä maahan sivulle. Tämän jälkeen hän osoitti aseella kahta riitakumppaniaan kohti alavartaloita kohti.
– Miehet ovat seisseet ampumisen aikaan noin puolentoista metrin päässä Vornasesta. Luodin osumakohdan on näytetty olleen noin kahden metrin päässä paikalla olleesta neljännestä miehestä.
Oikeuden mukaan Vornasen ei ollut tässä tilanteessa tarpeellista käyttää asetta ja osoittaa aseella hänen kanssaan riitaantuneita miehiä kohti.
– Vornasen menettelyä ei siten voitu pitää oikeutettuna hätävarjeluna. Käräjäoikeus on ottanut tältä osin huomioon, että Vornasella olisi ollut mahdollisuus poistua paikalta, oikeus toteaa.
– Huomioon on otettu myös muun muassa, että toinen Vornasen kanssa riitaantuneista miehistä oli tullut ennen aseella ampumista Vornasen ja kolmannen miehen väliin rauhoittamaan tilannetta.
Oikeus katsoi, että Vornanen syyllistyi ravintolan ulkopuolella kahteen laittomaan uhkaukseen ja varomattomaan käsittelyyn. Vornanen on tuomittu suorittamaan molemmille aseella uhkaamilleen miehille vahingonkorvausta 1.500 euroa.
Oikeus hylkäsi syytteen vaaran aiheuttamisesta.
– Koska aseella maahan ampumisesta ei asiassa esitetyn rikosteknisen näytön perusteella ollut tosiasiallisesti aiheutunut konkreettista ja vakavaa vaaraa, oikeus totesi tiedotteessaan.
– Ampuminen keskusta-alueella oli kuitenkin omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle ja terveydelle, minkä perusteella Vornasen on katsottu syyllistyneen tällä menettelyllään varomattomaan käsittelyyn.
Vornanen piti harkittuna varoituslaukauksena
Vornanen on myöntänyt ampuneensa, mutta hänen mukaansa kyse oli hätävarjelusta. Vornanen on aiemmin kertonut medialle, että ampui pitkällä poliisikokemuksella harkitun varoituslaukauksen estääkseen vakavamman väkivallan.
Syyttäjän mukaan Vornanen oli tapahtuma-aikaan noin neljältä aamuyöllä vahvasti päihtynyt.
Tapahtumat ajoittuvat viime vuoden huhtikuun loppuun.
Tapahtumapäivän aikana Vornanen oli kestinnyt vieraita eduskuntatalolla, jonka jälkeen seurue lähti syömään ravintolaan. Matka jatkui baariin ja lopulta Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Bar Ihkuun.
Baarin sisällä Vornaselle tuli sanaharkkaa kahden miehen kanssa, joista toinen tarttui häntä niskasta. Vornanen vastasi hyökkäykseksi tulkitsemaansa eleeseen ottamalla miestä kaulasta kiinni.
Välien selvittely jatkui ulkona baarin edustalla aamuyöllä.
– Siinä kadulla oli ollut provokaatiota jo minuuttien ajan ja hän lähti tulemaan minua kohti. Tällä kokemuksella katsoin, että oli alkava hyökkäys ja hän vielä huusi tullessaan, että nyt saat turpaasi, Vornanen kertoi MTV:n Rikospaikassa viime toukokuussa.
– CZ (ase) oli farkkujen etutaskussani, tein latausliikkeen ja ammuin katukiveen 45–47 asteen kulmassa.
Syyttäjä vaati Vornaselle rangaistusta pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikkomuksesta.
Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä rikosepäilyn takia. Hän toimii kansanedustajana omaa nimeään kantavassa eduskuntaryhmässä, johon ei kuulu muita kansanedustajia.
Oikeudessa Vornaselta kysyttiin, miksei hän poistunut paikalta. Hän kertoi halunneensa odottaa poliisipartiota, jonka oli hetkeä ennen pyytänyt hätäpuhelussa paikalle.
– Ajatus oli, että kun soitan hätäkeskukseen, pyydän poliisipartiota, että todennetaan, kuka tämä uhkailija on.
Syyttäjä vaati rangaistusta myös kahdelle miehelle, joiden kanssa Vornanen joutui sanaharkkaan ravintolassa.
– Käräjäoikeus on katsonut asiassa jääneen näyttämättä, että toinen mies olisi Vornasen menettelyä edeltävästi kohdistanut Vornaseen pahoinpitelyä ottamalla kädellään kiinni Vornasen niskan takaa ja vetämällä itseään kohti, oikeus totesi tiedotteessaan.
Syyteet häntä kohtaan siis hylättiin. Myös toisen juttuun liittyvän miehen kohdalla osa syytteistä kaatui.
– Käräjäoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että mies olisi uhannut Vornasta tai tämän perhettä tappamiselle, kuten Vornanen on väittänyt, oikeus totesi tiedotteessaan.
Vornanen jatkoi riitelyään ravintolan ulkopuolella kahden miehen kanssa. Tässä yhteydessä toinen miehistä uhkasi Vornasta pahoinpitelemisellä.
– Vornasella on ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa. Miehen on katsottu syyllistyneen tällä menettelyllään Vornaseen kohdistuneeseen laittomaan uhkaukseen ja hänet on tuomittu sakkorangaistukseen sekä suorittamaan Vornaselle vahingonkorvauksena 600 euroa, oikeus toteaa.
– Vornanen on vaatinut miehelle rangaistusta myös sillä perusteella, että mies olisi uhannut Vornasta pahoinpitelemisen lisäksi myös tappamisella. Käräjäoikeus on katsonut tämän jääneen näyttämättä ja Vornasen rangaistusvaatimus on tältä osin hylätty.