Helsingin käräjäoikeus on tuominnut tänään kansanedustaja Timo Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helsinkiläisbaari Ihkuun liittyvistä tapahtumista. Vornanen ampui taskupistoolilla maahan baarin edustalla ja osoitteli sillä ihmisiä.

Käräjäoikeus kertoo tiedotteessaan hyväksyneensä pääosin kansanedustaja Vornasta vastaan esitetyt syytteet.

– Kansanedustaja Vornanen on ollut seurueineen viettämässä iltaa eduskuntatalon lähellä sijainneessa ravintolassa. Hänellä on ollut mukanaan 6,35 kaliiberinen taskuase, johon hänellä on ollut edelleen voimassa ollut lupa, oikeus kertoo tiedotteessaan tapahtumien kulusta.

– Vornanen on aamuyöllä riitaantunut ravintolassa toisen päihtyneen miehen kanssa ja kaatanut tämän ravintolan sohvalle voimakkaasti kurkusta kiinni pitäen. Vornasen on katsottu syyllistyneen tällä menettelyllään pahoinpitelyyn ja hänet on velvoitettu suorittamaan pahoinpitelyn uhrille vahingonkorvauksena 500 euroa.

Oikeuden mukaan Vornanen otti ravintolan ulkona aseen esiin ja ampui sillä maahan sivulle. Tämän jälkeen hän osoitti aseella kahta riitakumppaniaan kohti alavartaloita kohti.

– Miehet ovat seisseet ampumisen aikaan noin puolentoista metrin päässä Vornasesta. Luodin osumakohdan on näytetty olleen noin kahden metrin päässä paikalla olleesta neljännestä miehestä.

Oikeuden mukaan Vornasen ei ollut tässä tilanteessa tarpeellista käyttää asetta ja osoittaa aseella hänen kanssaan riitaantuneita miehiä kohti.

– Vornasen menettelyä ei siten voitu pitää oikeutettuna hätävarjeluna. Käräjäoikeus on ottanut tältä osin huomioon, että Vornasella olisi ollut mahdollisuus poistua paikalta, oikeus toteaa.