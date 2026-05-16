MTV Urheilun MM-kisastudiossa keskustelun aiheeksi nousi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue, jossa on poikkeuksellisen monta nuorta pelaajaa mukana. MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen esitti oman näkemyksensä Ruotsin MM-ryhmän sisäpiirin kuvioista.

Ruotsin joukkueessa ei suuremmin NHL-tähtiloistoa löydy verrattuna esimerkiksi Suomeen, mutta sen sijaan nuoria onnistujia on valittu mukaan. Mukana on peräti viisi nuorten maailmanmestaruuden vuodenvaihteessa voittanutta pelaajaa.

– Veikkaan, että siellä on ollut jotain valtataistelua NHL-pelaajien ja valmentajan välillä. Joku kiukuttelee. Se on vaikeaa, kun yhtäkkiä tulee 20 pelaajaa, että en tule EHT:lle, mutta tulen MM-kisoihin, niin alapa siinä roolittelemaan ja laittamaan yhteen, kun sinulla on neljä ykköskenttää. Sitten on varmaan ollut tällä tavalla, että nyt mennään näin. Hyvä vaan. He ovat nälkäisiä ja tulevat tekemään kaikkensa, että Ruotsi pärjää. Mielenkiintoinen, Juhamatti Aaltonen totesi MTV Urheilun lähetyksessä.