Juokseminen voi aiheuttaa erityisen hyvää oloa, "runner's highta".

Erilaiset juoksutapahtumat vetävät vuosittain kymmeniä tuhansia osallistujia. Yksistään tänä viikonloppuna juostavalle Helsinki City Runille on ilmoittautunut 22 000 osallistujaa.

Helsinki City Runin järjestää Suomen Urheiluliitto, joka selvitti juoksemisen suosiota vuosi sitten. Kyselyssä 1,7 miljoonaa suomalaista ilmoitti juoksevansa – joko luonnossa tai kuntosalilla.

Juoksuvalmentaja ja kestävyysjuoksija Arttu Vattulainen on myös vannoutunut juoksun ystävä – tosin salilla juoksu ei häntä innosta.

– Kun kerran on juoksemaan lähtenyt, niin ei siitä pääse oikein irti. En saa kuitenkaan kuntosalin juoksumatolla samanlaisia fiiliksiä kuin lenkkipolulla. Salilla sitä tuijottaa vaan seinää, niin fiilis ei ole ihan sama kuin luonnossa, Vattulainen sanoi Huomenta Suomessa.

Juoksu tuo osalle erityisen hyvän olon

Suomen Urheiluliitto SULin liikuntatoimenjohtaja Samuli Vasala kertoo juoksun tuovan erityistä hyvää oloa, jota kutsutaan runner’s high:ksi.

– Keho ja mieli on silloin tasapainossa. Se on samanlainen ilmiö, kun lapsi leikkii legoilla – siinä uppoutuu omaan maailmaansa.

– Parhaimmillaan omalla uralla silloin, kun juoksin, niin runner’s high saattoi tuntua harjoitellessa. Tuntui, että tätä varten olen olemassa, Vasala kuvailee.

Yli 20 vuoden aikavälillä katsottuna juoksu sijoittuu kärkiviisikkoon aikuisten urheiluharrastuksissa. Valtion liikuntaneuvosto kertoo katsauksessaan, että vuosien 1994 ja 2018 välillä aikuisten ylivoimaisesti suosituin liikuntalaji oli kuitenkin kävelylenkkeily. Juoksulenkkeily oli viides – edellä olivat pyöräily ja hiihto ja uinti.

Kansallista juoksupäivää vietetään lauantaina 16.5. Se on Suomen Urheiluliiton ja yleisurheiluseurojen valtakunnallinen hyvinvointikampanja, jonka tiimoilta on järjestetty juoksutapahtumia koko viikon.

Lue myös: