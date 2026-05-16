Suomen valmennusjohto tarjoili MM-kisat avanneen Saksa-voiton kokoonpanoissa yhden yllätyksen, kun maalinsuulla aloitti Joonas Korpisalon sijasta Justus Annunen. MTV Urheilun asiantuntija ja ex-huippumaalivahti Mikko Koskinen näkee, että mahdollisimman varhainen selvyys tilanteeseen lopettaisi ainakin ulkopuolisen spekuloinnin.

Koskinen näki ottelun alla Korpisalon olevan Suomen ykkösmaalivahti turnauksessa. Annunen antoi kuitenkin perjantaina vahvat näytöt valmennusjohdon pohdittavaksi.

Kertooko ensimmäinen peli, että Annunen on valmennusjohdon mielestä Suomen ykkösmaalivahti?

– Minun mielestäni kertoo. Tämä on turnauksen ensimmäinen peli. Kyllähän sä laitat turnauksen ensimmäiseen peliin sun ykkösmaalivahdin. Se on omasta näkökulmastani valmennuksen valinta ainakin tässä kohdin, Koskinen sanoi lähetyksessä.

Leijonien ykkösmaalivahdin arvuuttelu kuuluu jokakeväisiin puheenaiheisiin turnauksessa. Koskiselle ei ole auennut, miksi suunnitelmaa maalivahtien peluuttamiseksi ei voi kertoa etukäteen.

– Se on hyvä kysymys. Mielestäni ei ole mitään syytä, miksi valmennus ei voisi tulla ulos jo aikaisemmin maalivahtien peluuttamisen suhteen ja lopettaisi kaiken tämän spekuloinnin. Äijät tietäisivät tuolla (joukkueessa) kuka pelaa ja kuka ei. Ehkä ne tietävätkin, mutta sitten kenenkään ei ainakaan tarvisi spekuloida aiheella.