Keskiyön auringosta nautitaan kesäisin ennen kaikkea napapiirin pohjoispuolella.

Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli kaksi kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle.



Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi–Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia.



Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin kahden ja puolen kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Suomen ja koko Euroopan unionin pohjoisimmassa kylässä Utsjoen Nuorgamissa keskiyön auringosta nautitaan pisimpään. Yötön yö alkaa siellä vuodesta riippuen toukokuun 15. tai 16. päivä ja jatkuu heinäkuun 28. tai 29. päivään saakka. Aurinko on horisontin yläpuolella 74 päivän ajan.

Päivien pidentyminen päättyy kesäpäivän seisaukseen 21. kesäkuuta. Silloin on meillä päivä pisimmillään ja yö lyhyimmillään.

Kesäpäivänseisaus sijoittuu joka vuosi välille 20.–22. kesäkuuta.