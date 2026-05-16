Leijonien MM-kisadebytantilta loistokas onnistuminen – jakoi kehuja tälle miehelle

Räty viimeisteli kolmannen erän loppupuolella 3-1-maalin, joka sinetöi Leijonien voiton. Hän jakoi ottelun jälkeen kiitosta Tapparassa Suomen mestaruuden voittaneelle maalivahtivalmentajalle .

Aki Näykille

– Oli mukavaa pelata. Tietenkin hieno voitto meille. Saksa antoi todella kovan vastuksen. Taisteltiin hyvin ja voitto on voitto. Mestarimaalivahtivalmentaja oli tuonut hyvän prescoutin (ennakkoanalyysin Saksan maalivahdista) ja katselin sen tuossa ennen. Se oli nopea tilanne ja piti vain laukoa johonkin. Hyvä tuuri kävi siinä, Räty sanoi MTV Urheilun haastattelussa.