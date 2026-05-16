MTV:n viihdetoimittajat muistelevat missä olivat, kun Lordi voitti Euroviisut vuonna 2006.

MTV Uutisten toimittajat Silja Välske ja Jari Peltola muistelivat Huomenta Suomessa kahdenkymmenen vuoden takaisia tunnelmia, kun Lordi voitti Suomelle Euroviisut vuonna 2006.

Peltola kertoo olleensa esiintymässä laivalla suomalaisruotsalaisessa show-produktiossa. Lordin voitto selvisi kesken esityksen.

– Sain ilmoittaa täydelle yökerholle, että Suomi on voittanut. Parasta tässä oli se, että laiva oli täynnä ruotsalaisia ja sinä vuonna Ruotsin Carola Häggkvist oli kisojen ennakkosuosikki. Kun Lordi voitti, niin se oli kyllä mieletöntä, Peltola kertaa tunnelmiaan.

Välske kertoo fanittaneensa viisuja jo lapsena. Lordin voiton selvittyä Välske muistaa itkeneensä kotisohvalla onnesta.

– Miten näin voi tapahtua. Tämähän on ihan uskomatonta eikä näin pitänyt käydä, hän muistaa ajatelleensa.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat euroviisufinaalissa lauantaina kappaleellaan Liekinheitin.