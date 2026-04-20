Vantaan Viertolan kouluampumisessa vakavasti loukkaantunut tyttö vaatii 12-vuotialta ampujalta mittavia korvauksia.

Viertolan kouluampumisessa aiheutettuja vammoja ja kärsimystä puidaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Käsittelylle ei ole vielä määrätty päivää.

Huhtikuussa 2024 tapahtuneen koulusurman tekijä oli rikoksen tehdessään 12-vuotias poika.

Salassa koulusurmaa suunnitellut poika oli saanut käyttää luvallisesti lähisukulaisensa revolveria yhdessä tämän kanssa. Poika oli harjoitellut ampumista maalitauluun sukulaisensa kanssa 30. maaliskuuta 2024. Tämä oli muutama päivä ennen kouluampumista.

Sukulainen antoi pojalle luvan viedä revolverin ja patruunat asekaappiin, mutta poika ei vienytkään niitä sinne, vaan piilotti aseen housuihinsa, vei sen kotiinsa ja kätki sen omaan huoneeseensa tyynyn alle.

Aiemmin samana päivänä hän oli tehnyt 15 hengen tappolistan tulevan rikoksen uhreista.

Pari päivää päivää myöhemmin poika otti aseen mukaansa kouluun. Hän latasi revolverin rullan täyteen patruunoita koulun vessassa, otti itsestään kuvia aseen kanssa ja meni sen jälkeen luokkahuoneeseen.

Luokkahuoneessa poika ampui yhtä koulukaveriaan edestä, latasi aseen uudelleen ja ampui toista uhria. Tämän jälkeen hän ampui vielä kolmatta oppilasta ja uhkasi aseella opettajaa ennen tilanteen päättymistä.

Ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti kaksi samanikäistä tyttöä.

Tytön vaatimista korvauksista uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.