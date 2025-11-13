Karaokebaarin sisältä kuvatussa videossa näkyy, että Vornanen istui ensin yksin baarin sohvalla. Ampumiseen johtanut tilanne alkoi, kun hänen viereensä istui mies.

Kansanedustaja Timo Vornasen ampumistapauksen oikeudenkäynnissä näytettiin videot valvontakameroista, jotka tallensivat ampumisen ja sitä edeltäneen tilanteen karaokebaari Ihkun sisältä.

MTV Uutiset sai valvontakameravideot baarin sisältä ja ulkopuolelta, jossa näkyy myös tilanne, missä Vornanen ampuu yhden laukauksen maahan.

Valvontakamerassa näkyy, kuinka Vornanen istui yksin baarin sohvalla. Sohvalla istuneen Vornasen viereen tuli mies 41-vuotias mies.

Vornanen kertoi oikeudessa, että mies uhitteli hänelle.

– Hän sanoi minulle, että mitäs vittua istut minun paikalla tai jotakin vastaavaa.

– Hän tuli kylki kylkeen kiinni. En jaksa muistaa mitä hän puhui. Hän tökkäsi minua kyynärpäällä palleaan, aiheutti kipua. Seuraavaksi hän kuristi minua. Hänen toimintansa oli nopeaa, yllätyksellistä ja ennalta-arvaamatonta. Reaktionomaisesti toimin, en ehtinyt poistumaan. Vaistomaisesti nappasin yläkaulasta ja kippasin hänet selälleen ja sitten pyöräytin vatsalleen, Vornanen kertasi tilannetta oikeudessa.

Hyvin nopeasti baarin portsari huomasi tilanteen ja tuli paikalle. Portsari jututti molemmat miehet ja tilanne rauhoittui.