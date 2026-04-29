Kansanedustaja Timo Vornanen kommentoi Facebookissa Ylen uutista hänen vaalisuunnitelmistaan.

Kansanedustaja Timo Vornanen (tv.) kertoo käyneensä tulevista eduskuntavaaleista ja mahdollisesta ehdokkuudestaan keskusteluja perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpään kanssa. Vornanen kommentoi Facebook-postauksessaan Ylen uutista, jonka mukaan hän haluaa perussuomalaisten ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa.

– Minulle ei ole vielä puoluejohdon tai puoluehallituksen suunnalta virallisesti ilmoitettu puolueen minkäänlaista kantaa tähän asiaan, ei puolesta tai vastaan. Eli tämä ehdokkuuteeni liittyvä asia on täysin "auki", Vornanen kirjoittaa.

Hän lisää olevansa arvoiltaan perussuomalainen.

Perussuomalaiset erotti Vornasen eduskuntaryhmästään vuonna 2024 sen jälkeen, kun hän oli ampunut aseella Helsingin keskustassa. Vornanen perusti sen jälkeen oman eduskuntaryhmän, Timo Vornasen. Ryhmän lyhenne on tv.

Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle jatkokäsittelylupaa.