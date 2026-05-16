Venäjä jatkoi niin ikään iskujaan.
Venäjällä on räjähdellyt ja syttynyt tulipaloja Stavropolin ja Tatarstanin alueilla perjantain ja lauantain välisenä yönä, kertovat paikallismediat.
Räjähdysten syynä pidetään Ukrainan tekemiä drooni-iskuja.
Etelä-Venäjän Stavropolin alueen Nevinnomysskin kaupungissa kemiantehtaassa räjähti. Sosiaalisessa mediassa jaettujen videoiden perusteella tehtaassa syttyi tulipalo.
Ukraina on hyökännyt kyseistä kemiantehdasta vastaan kahdesti viime vuonna ja useita kertoja toissa vuonna, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Tatarstanin tasavallan Naberezhnyje Tshelnyn kaupungissa on niin ikään kerrottu syttyneen suuri tulipalo sen jälkeen kun alueella varoitettiin lentävän drooneja.
Tiedossa ei ole, ovatko droonit syynä tulipaloon.
Moskova kielsi videot
Venäjän pääkaupunki Moskova kielsi tällä viikolla "terrori-iskujen" tuhoja paljastavien videoiden tai kuvien julkaisemisen. Venäjä kutsuu Ukrainan tekemiä droonihyökkäyksiä järjestelmällisesti terrori-iskuiksi.